Meghan Markle torna al lavoro

LONDRA - Meghan Markle tornerà al lavoro la prossima settimana. L'ex attrice, che nel maggio dello scorso anno ha sposato il Principe Harry, parteciperà al suo primo impegno ufficiale dopo aver dato il benvenuto al mondo, circa quattro mesi fa, al suo primogenito Archie. Il 12 settembre lancerà infatti la sua capsule collection per Smart Works a Londra.

Meghan collabora dallo scorso gennaio con questa associazione che aiuta le donne che hanno perso il lavoro a riguadagnare fiducia in sé stesse e a prepararsi per nuovi colloqui. La Duchessa del Sussex, 38 anni, ha progettato insieme alla stilista Misha Nonoo una collezione di vestiti per l'organizzazione benefica, in modo che le donne che devono affrontare nuovi incontri per rilanciare la propria vita professionale possano farlo in abiti adeguati e avendo a disposizione le taglie giuste.

Ha spiegato: «Quando entri uno degli spazi di Smart Works trovi molti vestiti, scarpe e borse. Ma spesso si tratta di combinazioni dai colori e dagli stili non sempre uniformi. Anche le taglie non sono sempre giuste. Così ho chiesto ad alcune aziende e alla mia amica stilista Misha Nonoo se erano disposti a collaborare per una capsule collection che offrisse opzioni classiche di abiti per ambienti di lavoro».