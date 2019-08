La 61enne Madonna più elastica che mai

NEW YORK - Passano gli anni ma non per Madonna. La pop star, che nella giornata di venerdì 16 agosto ha compiuto 61 anni, ha postato un video in cui mostra ancora una elasticità più che invidiabile.

La cantante si sta preparando per il suo prossimo tour che inizierà il 12 settembre, Madame X Tour. Per gli 84 concerti fra America ed Europa sarà in formissima da quanto possiamo vedere...