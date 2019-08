"Friends" sbarca al cinema

LOS ANGELES - Per festeggiare in grande stile i 25 anni di "Friends" 12 episodi iconici della serie tv sbarcheranno al cinema.

Sono previste tre proiezioni speciali (23 settembre, 28 settembre e 2 ottobre) in oltre 1000 sale sparse per tutti gli Stati Uniti: verranno mostrati ogni notte quattro episodi, rimasterizzati per l'occasione in 4K dai negativi originali in 35 millimetri. Ad arricchire il tutto ci saranno contenuti speciali mai visti e interviste esclusive.

Dalla Warner Bros., che ha ideato l'operazione, spiegano che «l'impatto culturale di "Friends" continua ad avere, 25 anni dopo l'anteprima, è sorprendente, una vera testimonianza del genio di Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright e di un cast dall'incredibile talento» formato, solo per citare i protagonisti, da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Questi gli episodi scelti per l'occasione:

Prima serata: Pilot –ReDo, The One With The Black Out, The One With The Birth, The One Where Ross Finds Out

Seconda serata: The One With The Prom Video, The One Where No One’s Ready, The One With The Morning After, The One With The Embryos

Terza serata: The One With Chandler In A Box, The One With Ross’s Wedding – Part 2, The One Where Everyone Finds Out, The One Where Ross Got High