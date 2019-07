Sofia Richie è la nuova migliore amica di Kylie Jenner

LOS ANGELES - Kylie Jenner e Sofia Richie sono più in sintonia che mai. La reality star e la modella, che sta frequentando Scott Disick, l'ex compagno della sorella di Kylie, Kourtney Kardashian, sono sempre state amiche, ma negli ultimi tempi il loro legame è diventato fortissimo. Una fonte ha raccontato al magazine americano 'Us Weekly': «Kylie e Sofia hanno sempre frequentato le stesse persone e hanno più o meno la stessa età, quindi negli anni sono diventate amiche. Hanno sempre avuto due stili di vita molto simili. Recentemente si sono molto avvicinate dopo che i problemi tra Sofia e Kourtney si sono risolti. Ora Kylie non si fa più problemi a passare il suo tempo con Sofia».

Scott e Kourtney, che insieme hanno tre figli, Mason, 9 anni, Penelope, 7, e Reign, 4, sono rimasti in buoni rapporti e recentemente Sofia ha spiegato di non curarsi dei fan della Kardashian che vorrebbero vederla tornare con il padre dei suoi bambini. «Sofia non si sente né minacciata né è gelosa quando i fan di Kourtney chiedono a gran voce che lei torni con Scott. Capisce la situazione e non è sorpresa dalla cosa. Sofia è una delle ventenni più sicure di sé che possano esistere. Non si fa condizionare da questa cosa», ha spiegato un beninformato.