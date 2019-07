Si spalanca di nuovo la porta per il Sottosopra

LOS GATOS - Li avevamo lasciati felici e spensierati. Sulle note del ballo scolastico invernale, del tutto ignari dell’imponente ombra che dal Sottosopra ancora si ergeva minacciosamente sul riflesso oscuro di Hawkins.

Nella cittadina dell’Indiana però la pace per Mike, Will, Dustin e Lucas non è destinata a durare. Siamo nell’estate del 1985, a pochi mesi da quando Undici - facendo ricorso a tutti i suoi poteri psicocinetici - ha sigillato la porta che collegava il “nostro” mondo all’oscura dimensione. Qualcosa però, non si sa come, è rimasto chiuso dalla parte sbagliata.

«Tu ci hai fatti entrare. E ora tu dovrai lasciarci restare». Un monito che fa da premessa ad una terza stagione che promette un mix di azione, momenti horror, una buona dose di nostalgia per gli anni ‘80 e (si spera) risposte ai numerosi interrogativi che negli ultimi diciotto mesi hanno animato discussioni e bizzarre teorie ai quattro angoli della rete.

Otto nuovi episodi, da divorare uno dopo l’altro su Netflix, che con ogni probabilità scateneranno immediatamente una nuova domanda tra i fan della serie: «Quando uscirà la quarta stagione?»