La classica spiegata ai giovani: «Un concerto? È un'esperienza unica!»

LUGANO - La musica classica ha da sempre un ruolo di grande rilievo nel programma di LongLake Festival. Quest'anno gli organizzatori hanno creato una Classical Experience, che unisce - lungo un ideale filo conduttore costruito sulle sette note - il programma del Classica Festival a quello di Ticino Musica.

Abbiamo chiesto a Christian Bellisario, direttore artistico del Classica Festival, d'illustrarci le proposte di quest'anno.

Quali sono le principali novità rispetto alla scorsa edizione?

«Il LongLake Classica Festival 2019 giunge alla sua nona edizione ed offre alla città la sua collezione di appuntamenti musicali di altissimo profilo. Avremo come di consueto recital di artisti di levatura internazionale così come giovani ma brillantissimi esecutori, appassionanti progetti di esecuzione musicale e presentazioni di pagine musicali di raro ascolto dal vivo. A concludere il consueto Concerto Spirituale presso la Chiesa di Nicolao della Flüe, con lettura di testi di San Charbel Makhluf».

Sabato si apre la kermesse: qual è il primo appuntamento?

«L'evento che quest'anno apre il LongLake Classica Festival 2019 è il concerto per viola da gamba di Paolo Pandolfo: si conclude con questo appuntamento il ciclo dei tre concerti nei quali ha presentato la sua speciale lettura delle sei Suites per violoncello solo di Bach interpretate con la viola da gamba. In questo concerto le due Suites bachiane si avvicenderanno a brani del grande gambista scozzese Capitano Tobias Hume (che fu ufficiale dell’armata svedese e di quella russa)».

C'è molto Beethoven in questo festival: cos'ha da dire il compositore tedesco al pubblico contemporaneo?

«Nei quattro concerti di questo progetto beethoveniano di quest'anno verranno presentate al pubblico del Longlake Classica Festival tutte le sonate e le variazioni per pianoforte e violoncello composte dal sommo maestro di Bonn. Verranno eseguite anche pagine di raro ascolto come la sonata op. 64, trascrizione dello stesso Beethoven dei trio per archi op. 3, la sonata per violino op. 47 denominata “a Kreutzer” nella trascrizione di Carl Czerny, allievo di Beethoven, e la sonata op. 17 pubblicata nel 1801 per pianoforte e corno o violoncello. Com'è noto la qualità del pensiero musicale di Beethoven è straordinaria, cosi' come l'equilibrio delle sue forme, l'intensa umanità e la grande spiritualità del suo sentire. La sua ricerca poi è continua: opera dopo opera sperimenta, rielabora, sintetizza...».

Quali parole userebbe per convincere un giovane a seguire un evento della Classical Experience?

«Un concerto di qualità di musica classica dal vivo è un'esperienza unica. È qualche cosa si diverso rispetto ad ascoltare dal computer o dal cellulare anche se si cercano esecuzioni di grandi artisti: vedere, ascoltare, sentire come l'interprete ricrea in quel momento le opere che propone relazionandosi con il pubblico presente, l'acustica del luogo, la risposta degli strumenti, con la sua preparazione unita alla sua consapevolezza e presenza è qualche cosa si può vivere solo quando le luci si abbassano e l'artista entra in scena. Peccato non averlo vissuto!».

Quali sono gli eventi che proprio non bisogna perdere?

«Il LongLake Classic Festival 2019 porta sul palco la straordinaria pianista Janina Fialkowska (2 luglio - Teatro Foce), al violino il virtuoso Alexandre Dubach (12 luglio- Teatro Foce), lo strabiliante quartetto di armoniche a bocca Mundharmonica Quartet Austria (7 luglio - Parco Ciani) e i pianisti Alessandro Marino e DucAnh Nguyen nelle grandiose pagine di Charles Valentin Alkan ((8 luglio- Teatro Foce) ...per citare solo alcuni tra gli eventi che non perderei!».