Giorgia Wurth su Fausto Brizzi: «Processo mediatico pornografico»

ROMA - Giorgia Wurth è tornata a parlare dell'ex Fausto Brizzi, che tra il 2017 e il 2018 è stato al centro di un caso mediatico dopo che alcune aspiranti attrici avevano raccontato di essere state molestate sessualmente da lui. Accuse da cui è stato poi assolto dalla giustizia. L'attrice, che è stata fidanzata con il regista per quattro anni dal 2007 al 2011, lo ha difeso a spada tratta durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

«Sul caso Brizzi non ho nulla da dire. L'unica cosa che ho detto e ribadisco è che è stato un processo mediatico che definisco pornografico», ha detto Giorgia. «È stato messo alla gogna non solo un uomo, al di là del fatto che sia colpevole o meno, perché è stata messo in mezzo anche una famiglia e una moglie», ha aggiunto. La 40enne ha poi ammesso di nutrire molti dubbi sulla veridicità dei racconti fatti dalle ragazze che hanno accusato Brizzi in tv.

«Non conosco queste ragazze, molte erano a volto coperto, ma mi sono sembrate anche strumentalizzate dai media», ha aggiunto. La Wurth, che si è sempre battuta per l'uguaglianza di genere soprattutto nel mondo del lavoro, ha però affermato che non bisogna dare tutto per scontato in questi casi. «È una cosa bellissima stare dalla parte delle donne. Ma bisogna vedere chi sono le donne. Io non dico a prescindere che le donne sono tutte sante e gli uomini mostri. Ci sono anche uomini vittime. Poi se si parla di abuso di potere è un altro discorso», ha concluso.