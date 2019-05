«Esci dall’acqua e ti fotografano il lato B… non è bello»

MILANO - Michelle Hunziker e il mare. In occasione del lancio della sua linea di costumi, la conduttrice ha raccontato a 20 Minuten qualche particolare della sua vita... da spiaggia.

«La mia spiaggia preferita? In ogni caso in Italia - ha spiegato la showgirl - in Sardegna, Sicilia o Puglia, sono bellissime. È tutto bello in questi posti, non solo il mare, ma anche la buona cucina e la meravigliosa cultura… Ovviamente c'è il miglior gelato».

E a proposito di forchetta, come ci si prepara per il mare, con tanto movimento?

«Non penso che in due mesi ci si possa allenare tanto da avere un bel fisico da sfoggiare, lo sport va fatto tutto l’anno».

Senti la pressione di dover avere sempre un bell'aspetto?

«No. Essere costantemente osservata fa parte del mio lavoro, ma naturalmente quando esci dall'acqua e i paparazzi ti fotografano il tuo lato B… non è bello».

Come gestisci tutto questo?

«Posso conviverci. Ho 42 anni e la gravità colpisce anche me. Ecco perché voglio davvero dirlo alle donne: sembrare perfetta non ti rende una donna perfetta».

In montagna o al mare, dove preferisci andare in vacanza?

«Preferisco andare al mare. A mio marito piace invece la montagna. Ecco perché spesso facciamo vacanze in famiglia sulle Alpi. È chiaro che anche le montagne hanno molto da offrire, soprattutto con i bambini».

Ti manca qualcosa dalla Svizzera in Italia?

«Certo. Ammiro come gli svizzeri siano molto attenti alla natura e si prendano cura dell'ambiente. Sfortunatamente non è così in Italia».