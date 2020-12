Un singolo di Natale per Shawn Mendes e Camila Cabello

NEW YORK - La loro “Señorita” aveva fatto sfaceli e aveva fatto nascere un amore. Ora Shawn Mendes e Camila Cabello ritornano con un singolo natalizio, una cover di “The Christmas Song”, pubblicata a scopo benefico.

«Tutti ricavati andranno a Feeding America, per aiutare chi ha bisogno a superare le Feste, noi iniziamo con 100mila dollari», hanno spiegato i due attraverso i loro canali social. «È stato un anno folle», ha aggiunto Camila, «ecco perché il Natale è più importante che mai, è importante diffondere amore e gentilezza, ovunque».

“The Christmas Song” arriva giusto un giorno dopo l'uscita del nuovo album di Shawn Mendes, “Wonder”. È anche il terzo duetto dei due dopo la già citata “Señorita” del 2018 e "I Know What You Did Last Summer" del 2015.