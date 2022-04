Un nuovo misterioso partner per Alba Parietti 

ROMA - Si chiama Fabio, ma oltre al suo nome si sa ancora davvero poco di quello che sembrerebbe essere il nuovo partner di Alba Parietti. La conduttrice è stata paparazzata a Roma insieme a quello che il settimanale Chi inquadra come il suo nuovo compagno. Alto, brizzolato, con i capelli lunghi, Fabio abbraccia e bacia la Parietti nelle foto pubblicate dal periodico che però non aggiunge molti dettagli riguardo alla sua identità.

La Parietti, infatti, è riuscita a proteggere finora con grande abilità le informazioni riguardanti la sua nuova fiamma: anche agli amici l’avrebbe presentato come un semplice amico, ma le foto di Chi dicono ben altro. Dei due si sa solo che si sono conosciuti a una cena organizzata da amici comuni e che dopo poco avrebbero iniziato a frequentarsi. Di Fabio si sa anche che non vive nella capitale - il giorno in cui sono state scattate le foto era arrivato a Roma proprio per incontrare la Parietti - e che ha una carriera importante.

Il feeling tra i due pare elevato, forse proprio per questo motivo la Parietti ci sta andando con i piedi di piombo: niente fretta, se sono rose…