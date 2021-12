Buon viaggio nel 2022!

LOCARNO - Buongiorno care lettrici e cari lettori del mio newsblog- Stiamo per lasciare alle spalle un altro anno difficile, caratterizzato da stop&go, da limitazioni, da incertezza e preoccupazione. Abbiamo goduto di un’apprezzata pausa estiva durante la quale abbiamo comunque potuto raggiungere alcune destinazioni.

Per il 2022 abbiamo preparato un ricco programma di destinazioni, con classici e novità, che vi offriranno l’occasione di scoprire, gustare e osservare luoghi spettacolari. Tutte idee che non si trovano in alcun catalogo: l’expo a Dubai con uno sguardo “dietro le quinte (novità), crociere sul Po, sui laghi di Como, Garda e Lago Maggiore (una prima) e poi, un gradito ritorno con il viaggio nel golfo di Napoli.

Ricordiamoci che ogni viaggio lo viviamo per ben tre volte: quando lo sogniamo, quando lo svolgiamo e quando lo ricordiamo.

Per avvicinarvi al nuovo anno vi proponiamo una prima panoramica sul calendario dei viaggi in programma nel corso del 2022:

Dubai: expo, cultura e natura (21-27 febbraio)

Crociera sul lago di Como per ville e parchi (23-24 aprile)

In battello sul Lago di Garda a Mantova (11-17 giugno)

Crociere sul Po: da Pavia a Venezia (18-24 giugno)

Locarno-Milano-Venezia sulle vie navigabili (20-28 agosto)

Crociera sul Lago Maggiore (9-12 settembre)

Golfo di Napoli per terra e per mare (25 settembre – 1. ottobre)

I viaggi studio, viaggi culturali, avventurosi ma soprattutto divertenti, adatti a ‘vagabondi’ esperti ma anche a chi è alle prime armi. Insomma: un’offerta rivolta a viaggiatori di tutte le età, provenienti da tutte le regioni che amano conoscere persone nuove e condividere le proprie emozioni. Già dopo poche ore di battello, aereo o bus i compagni di viaggio appena conosciuti vi sembrano i vostri migliori amici da sempre. Questo è lo spirito: la condivisione! I musoni, i critici, gli egocentrici e gli asociali è meglio se partono da soli oppure che restino a casa.

Per qualsiasi ulteriore informazione e dettaglio, restiamo a vostra completa disposizione. Cogliamo l'occasione per augurarvi un felicissimo 2022, un anno all’insegna della fiducia e della ripresa a tutti i livelli e in tutti i settori. Arrivederci a bordo!

Vostro Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch

www.instagram.com/viaggirossetti