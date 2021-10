Campeggio e caravaning danno appuntamento a Berna

BERNA - La fiera Suisse Caravan Salon è tornata! Da giovedì 28 ottobre al 1° novembre 2021, il campeggio e il caravaning saranno in piena espansione sul terreno della Bernexpo con il motto "Tutto per scoprire il mondo". Cifre impressionanti di registrazione per gli spazi espositivi dell'edizione 2021: soprattutto nel periodo di Corona, i viaggi mobili sono richiesti come non mai.

L'anno scorso, la grande fiera ha dovuto essere interrotta dopo solo due giorni a causa di un ordine ufficiale emesso con poco preavviso a causa della pandemia di Corona. La delusione ha pesato molto, sia sul lato degli organizzatori che su quello dei visitatori e degli espositori. Gli organizzatori guardano ora all'edizione 2021 con ancora più attesa e fiducia.

La popolarità del campeggio e del caravanning - che stanno già vivendo un vero e proprio boom da diversi anni - è in forte aumento dallo scoppio della pandemia di Corona. Di conseguenza, gli spazi espositivi per l'edizione 2021 sono più richiesti che mai. «I preparativi per il Suisse Caravan Salon 2021 dimostrano chiaramente che offriamo una piattaforma di mercato fisica indispensabile per un settore in pieno boom. Per esempio, abbiamo venduto molto più spazio riservato agli espositori rispetto all'anno scorso. Sia i padiglioni che l'area esterna del Suisse Caravan Salon sono quasi completamente prenotati», spiega il direttore del salone Mario Kovacevic.

Come ogni anno, le ultime innovazioni dei veicoli e una vasta gamma di accessori attendono i visitatori. Nell'area esterna, un percorso di guida, così come un fuoristrada e una pista di prova per biciclette assicurano un sacco di divertimento. Inoltre, il tema di tendenza della vita da furgone avrà ancora una volta la sua area tematica. Sul palco delle conferenze, i campeggiatori esperti ti incoraggeranno a partire per la tua avventura con discorsi avvincenti. Con numerosi stand gastronomici, un asilo nido sorvegliato e una sala per l'allattamento e il cambio dei pannolini, le famiglie avranno anche i loro soldi.

La fiera si svolgerà con un concetto di protezione coerente. I biglietti possono essere acquistati solo online. L'ingresso è riservato alle persone che possono mostrare un certificato Covid valido. Le mascherine non sono invece obbligatorie, né nei padiglioni né nell'area della Bernexpo. Io ci sarò, seguitemi!

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch

www.instagram.com/viaggirossetti