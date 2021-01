Uno, due, tre e andiamo a slittare!

LUGANO - Slittare è divertente. E non ci vuole molto: sole, neve, una slitta e via! La gamma di piste da slittino in Svizzera è enorme. Lo slittino è il classico divertimento invernale per grandi e piccini. Scendere a bordo di un “Davoser” oppure di un bob significa semplicemente godersi il paesaggio alpino, ridere tanto, muoversi e riempire i polmoni! Le piste da slittino offrono adrenalina in discesa e un paesaggio magnifico. Vorrei introdurvi a questo particolare soggetto e mostrarvi cinque divertenti piste da slittino in Svizzera.

La cosa più importante per uno slittino sicuro: piste e sentieri senza ostacoli. Di norma, lo slittino è vietato sulle piste per gli sport sulla neve. Strade e sentieri appositamente segnalati sono invice ideale per praticare quest’attività sportiva e del tempo libero. Inoltre un equipaggiamento idoneo alla disciplina è importante: scarpe solide e casco sono davvero raccomandati.

Svizzera Turismo promuove alcuni comprensori dove la slitta è davvero regina. Misura 15 chilometri la pista da slittino più lunga del mondo! Da Faulhorn (2’686 m sopra il livello del mare) via Bussalp fino a Grindelwald (1’050 m). Dopo una bella fonduta al formaggio potrete affrontare, nel cuore della serata, i 7 chilometri in notturna a Les Diablerets nel Canton Vaud. Nel cuore della Svizzera si trova invece la regina delle montagne: la Rigi.

Una ferrovia a cremagliera vi porterà in vetta dove si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulle Alpi. 4 sono le piste preparate. In Ticino invece, sopra Leontica in valle di Blenio, con i suoi 5 chilometri la pista da slittino più lunga del Ticino si snoda attraverso i pascoli innevati e i boschi incantati del comprensiorio Nara 2000. Nell’Alto Vallese, il percorso da slittino vi porterà da Kreuzboden a Saas-Grund attraversando piccoli villaggi e passando accanto a rifugi alpini. Calcolate per gli 11 chilometri circa mezz'ora di divertimento sicuro per tutta la famiglia. La pista offre inoltre una splendida vista sul massiccio del Mischabel.

In questo periodo di pandemia una gita in montagna fa sicuramente bene. Combinando movimento all’aria pura e al divertimento, la salute sicuramente ne profitterà. Faccio davvero fatica a capire gli esperti che vedono negli sport invernali all’aria aperta la causa della diffusione del virus. In realtà non sanno più che pesci pigliare: dopo i ristoranti, i negozi, toccherà ai comprensori sciistici. È davvero assurdo. La maggior parte dei comprensori svizzeri è però ancora aperta, vi consiglio comunque di consultare il rispettivo sito prima di partire.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch