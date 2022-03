DYLS, stai andando forte!

È appena nato e ci riempie di soddisfazioni.

Sapete che cosa è importantissimo per un’azienda che interagisce con le persone?

LE RECENSIONI.

Dalla pioggia di feedback bellissimi che ci stanno arrivando possiamo capire come vi siete trovati, e soprattutto cosa possiamo fare per migliorare ulteriormente, perché è importante restare coi piedi per terra, mantenersi umili e attenersi a una regola d’oro: SI PUÒ SEMPRE FARE DI PIÙ.

È molto gratificante leggere di persone che si sono trovate bene col nostro servizio, e che hanno provato sulla pelle i suoi vantaggi, che poi sono proprio quegli stessi vantaggi che vi avevamo finora strenuamente e ripetutamente decantato a parole.

Questo, questo è esattamente quello che volevamo con DYLS e a poche settimane dal lancio ecco la prima recensione:

“Ottimo servizio qualità prezzo. Efficienti, professionali e disponibili. Per me era importante poter incontrare di persona e scegliere a chi affittare la mia casa.

Il contratto è molto semplice ed intuitivo, sono stata contattata rapidamente per il servizio fotografico e video della casa da affittare.

Appena ho avuto un dubbio ho potuto sentire la consulente che mi ha risposto sempre nel giro di dieci minuti.

Mi sono arrivate tantissime risposte e ho potuto programmare le visite nei fine settimana scegliendo alla fine gli inquilini giusti per me.

Lo consiglio vivamente dopo aver provato a gestire io l'annuncio privatamente in passato e avendo costatato che alla fine il rapporto prezzo/numero di contatti interessati non è assolutamente paragonabile.”

I FATTI sono un’altra cosa, si sa.

E adesso sono arrivati.

Possiamo dire di aver fatto centro, per ora.

I primi goal sono stati segnati.

Ma non ne avevamo dubbi, DYLS è il fiore all’occhiello di tutti i nostri brand, come TiAffitto.ch, ViverTI.ch e tutti i “figli” del gruppo Swiss Realty Partners.

E si va avanti.

Proprio per questo non smettete di scriverci, anzi, continuate a sommergerci di recensioni e referenze, noi da parte nostra leggeremo fino all’ultima vostra parola e vi promettiamo che le soppeseremo come oro colato per cogliere eventuali suggerimenti, incentivi, consigli, proposte, soluzioni, gratificazioni.

Le gratificazioni sono belle, ma arrivano alla fine di un percorso fatto di rinunce, fatica, impegno, aspirazione.

Quindi le lasciamo alla fine di questo percorso, senza crogiolarci, senza gongolare, ma rimboccandoci ancora una volta le maniche per potervi offrire il meglio del meglio.

Un abbraccio a tutti,

continuate a scriverci!

Dal vostro affezionato,

Premuroso,

Affettuoso

team di DYLS.

DYLS,

The Only Way To Sell

www.dyls.ch