Locarno, Città del cinema

Sulle sponde del lago, tanto per cambiare,

perché gira e rigira c’è sempre un lago.

Curiosamente quel che salta all’occhio in questo caso specifico (o, meglio, al barometro)

è questo inatteso microclima particolarmente mite, che consente alla vegetazione sia mediterranea che subtropicale

di prosperare amabilmente.

Allo stesso tempo c’è un altro importantissimo fattore, questa volta umano, che si inserisce nella pittoresca cornice

di questa tiepida cittadina lacustre:

il cinema.

Eh sì, perché Locarno è anche la patria del TERZO FESTIVAL CINEMATOGRAFICO PIÙ ANTICO AL MONDO,

il Locarno Film Festival appunto, che tuttora assegna annualmente il Pardo d’oro.

Inutile dire che questo contesto di dinamicità, sia culturale che atmosferica, si potrebbe molto ben adattare,

ad esempio, a cui è in cerca di tranquillità come chi è a caccia di avventure

e di stimoli intellettuali.

Ma in modo particolare, probabilmente a chi ama fare tutto questo al calduccio.

Al tepore sia atmosferico che figurato di un ambiente a misura d’uomo, contenuto, con tutto l’occorrente per tenere testa alle città più grandi,

mantenendo però l’unicità della sua condizione.

In pratica stiamo parlando di UN UNICUM su tutto il territorio Svizzero, a due passi dalle più meravigliose montagne d’Europa,

ma al tempo stesso in una bolla quasi marittima, fuori dal tempo.

