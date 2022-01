TiRealizzo & Il Servizio Permute

Alla lunga lista di servizi di cui abbiamo ampiamente parlato riguardo TiRealizzo e il suo progetto “chiavi in mano”, aggiungiamo ora una succulenta ciliegina sulla torta.

PREMESSA: COS’È UNA PERMUTA IMMOBILIARE?

La permuta è uno scambio di proprietà immobiliari tra due soggetti alla presenza di un notaio.

L’eventuale versamento di denaro in questa transazione sarà dovuto unicamente alla differenza di valore tra le due proprietà scambiate.

In parole povere, un baratto.

Come gli antichi romani.

La prima e più utilizzata forma di compravendita della storia umana.

Non parliamo solo di case ovviamente, anche un terreno edificabile può essere permutato, in cambio, ad esempio, di appartamenti per il medesimo valore.

PERCHÉ FARLO?

I vantaggi della permuta sono svariati:

Il bene immobile di proprietà NON SI SVALUTA, a differenza del capitale investito nell’acquisto o ricavato dalla vendita.

I tempi di attesa sono DRASTICAMENTE RIDOTTI, come ad esempio quelli che intercorrono solitamente tra la vendita e il successivo trasloco.

Il risparmio di denaro è CONSIDEREVOLE, dal momento che l’unica spesa effettiva (in caso di permuta di beni di egual valore) è quella relativa all’atto notarile.

COSA OFFRE TIREALIZZO?

Detto tutto questo, con la nostra formula “senza pensiero”, noi come azienda ci impegniamo ad essere il tuo punto di riferimento e facilitarti la strada in questo processo di transazione.

Ma come esattamente?

Ecco due delle nostre principali opzioni:

Permuta terreno edificabile

Se possiedi un terreno inutilizzato puoi “scambiarlo” con un bene futuro, ovvero con la costruzione da parte nostra di un immobile (che potrà essere un appartamento, un complesso di appartamenti o altro a seconda delle potenzialità del terreno), che gestiremo, come abbiamo sempre detto, dallo scratch fino al prodotto finito (formula “chiavi in mano”).

Permuta casa di proprietà

Se hai intenzione di cambiare casa, perché ad esempio vuoi cambiare zona, città, desideri un giardino più grande o per qualsiasi altro motivo, puoi cedere a noi la tua vecchia proprietà in cambio di una delle nostre.

Ovviamente, che faccia al caso tuo!

Così facendo risparmierai denaro, tempo, fatica, nonché la solita preoccupazione di dover trovare un acquirente prima di lasciare casa.

La parola chiave quindi, anche stavolta, è 360.

Ovvero, puoi confidare in noi come partner fedele che ti accompagnerà a 360 gradi attraverso tutta l’avventura.

La nostra decennale esperienza sul campo, oltre alla la possibilità e le risorse per gestire ogni anello della catena, fanno di noi un ottimo partito.

Non sprecare la tua occasione!

Non rimarrai deluso.

