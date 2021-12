Ciao, è Natale

O

il futuro non esiste, ma faremo un’eccezione.



Chi scrive non è un ottimista né uno speranzoso,

quanto piuttosto un lagnoso e un nichilista.



Ma, che avvenga presto o tardi, che possiamo vederlo coi nostri occhi o meno,

quando finirà questo casino - sempre che il genere umano non si sia ancora autodistrutto o non sia già stato spazzato via dall’universo da qualche piaga d’Egitto -

quando finirà questo casino dunque, è ragionevole pensare che tornerà un’epoca d’oro.



Come sempre nella storia, anche se i meno fortunati (noi in questo caso) si ritrovano a vivere nei cosiddetti “tempi interessanti” - senza che naturalmente venga data loro la possibilità di scegliere - una volta che la lunga notte volge al termine sorge sempre un sole diverso.



Arriverà una nuova Belle Époque a riscaldare gli animi,

con la sua nuova stagione dell’amore,

con la sua cuccagna

e la rigogliosità

e la serenità e la fecondità.



Qualcuno lo definirebbe un nuovo Rinascimento (abusando del concetto),

noi chiamiamola semplicemente

una Nuova Nascita,

la parte

più bella di una storia d’amore: l’inizio.



Quando arriverà? Nessuno può saperlo, d’altronde la storiografia ci insegna soprattutto che non possiamo prevedere la Storia.



Umilmente ci atteniamo a quel che sappiamo, riservandoci un’onesta (non voglio usare “speranza”) plausibilità.



Un giorno sul tetto del mondo, il giorno dopo negli abissi della disperazione.

Questa è l’altalena della Grande Storia.

Avanti così, per sempre.



Due volte nella polvere, due volte sull’altar.

Da parte nostra possiamo dire che faremo la nostra piccola parte,

porteremo le nostre invenzioni, ne svilupperemo di nuove (no spoiler per ora), possiamo dire che sarà l’anno di DYLS.



Siamo pronti a sfornare nuove idee al ritmo della velocità frenetica di questo secolo, ci nutriamo di quella stessa adrenalina che guida la nostra produttività, che ci da la forza e lo stimolo di creare.



Nuove soluzioni a vecchi problemi.



Come dice Barney, nuovo è sempre meglio.



Non perderemo tempo a elencare buoni propositi, perché si sa, il futuro è sempre incerto e poi vorrei sapere chi mai abbia mantenuto un proposito per l’anno nuovo,

in tutto l’arco della storia dei buoni propositi.



Non è nel nostro stile,

noi preferiamo parlare coi fatti, dei fatti.

Non appena saranno pronti per essere sfornati, appunto.

Invece possiamo dire che, a prescindere dal periodo storico, secoli bui o secoli luminosi che siano, il nostro entusiasmo continua a crescere e ce la metteremo tutta per coronare le nostre aspirazioni e le aspirazioni dei nostri clienti.



Ispirazione e ambizione.



Questo sarà sempre il nostro imperativo,

non ci serve un Natale per ricordarcelo,

e nemmeno la speranza di un anno migliore.



Se non trovi uno passaggio, costruisciti una porta.



Siamo gli autori di noi stessi e siamo pronti a cambiare la storia se necessario per ottenere quello che cerchiamo.



Umilmente, il genere umano ha bisogno di essere sfacciato nei confronti del cosmo, perché non avrà un’altra occasione per confrontarsi con lui.



Come abbiamo detto tante volte in diverse occasioni, ora è il momento.

E allora Buon Natale a tutti, qualsiasi cosa voglia dire questo augurio nel 2021,

un anno ormai al termine, sfibrato, esaurito, che inesorabile lascia posto al nuovo che avanza.

Divertitevi.



A presto.

