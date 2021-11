All I want for Christmas is you

Ma se c’è un momento dell’anno migliore di un altro per farsi ispirare, quel momento è senza dubbio il Natale. Per quanto, se proprio dobbiamo essere precisi, l’Epifania è ancora meglio per questo genere di cose.

Perché epifania vuol dire proprio letteralmente “apparizione”.

E così è successo alla nostra CEO, mentre si accingeva a raccogliere la calza piena di meravigliose tentazioni dolciarie a cui, sapeva, non avrebbe mai potuto resistere. Improvvisamente, POP, un’apparizione. Un’epifania.

Quale giorno migliore.

La sensazione così appagante di cedere alla tentazione di una bomba calorica rende notoriamente le persone - e giustamente - incuranti di finire nel girone infernale dei Golosi. E allora perché limitarsi ai dolci della Befana? Perché non finire anche tra i Vanitosi? Come dice Al Pacino nell’Avvocato del diavolo:

“Vanità, decisamente il mio peccato preferito”.

Così tra uno zucchero e l’altro, la nostra eroina comincia a riflettere.

Un nuovo servizio che accomuni tutte le necessità dei nostri clienti, includendo anche i vezzi e i capricci, le ciliegine sulla torta.

Vale a dire, le vanità.

Un Anello per domarli tutti.

Servizi di MARKETING, foto professionali di FOTOGRAFI D’ECCEZIONE, testi di livello scritti esclusivamente da COPYWRITER ESPERTI.

Video girati dal DRONE.

Tre pacchetti di tre fasce di prezzo differente per contemplare le esigenze di tutti.

La creazione di un team di lavoro attrezzato per fornire il MASSIMO dell’ASSISTENZA e della PROFESSIONALITÀ.

Ma come in tutte le storie natalizie, e in verità tutte le storie, qualcuno trama nell’ombra.

Lo stregone oscuro, acerrimo nemico dell’Epifania, della festa delle apparizioni e delle illuminazioni (lui non ne ha mai avute, ha sempre sfruttato il lavoro degli altri diventando così frustrato e invidioso), vuole impadronirsi a tutti i costi di quest’idea e sfruttarla per i suoi loschi fini.

Così sale sul suo drago, impugna il bastone magico e si lancia alla conquista della calza incriminata contenente l’idea rivoluzionaria.

Quando arriva a destinazione però lo attende una brutta sorpresa.

La calza non è sola, come lui si aspettava.

Un esercito di folletti è pronto a difenderla a qualunque costo.

Lo stregone non è organizzato, non ha l’appoggio di nessuno.

È costretto a tornare alla sua montagna solitaria.

Già perché l’importanza di un team coeso è a dir poco fondamentale.

NON SOLO.

Il progetto dell’idea rivoluzionaria, che d’ora in poi chiameremo col suo nome, DYLS, non nasce dal nulla.

Come ogni idea che si rispetti, d’altronde.

Oltre alle persone che con amore e dedizione le stanno dietro, Dyls è il prodotto figlio della nostra vera fiduciaria immobiliare, che possiede già tutti i permessi e l’esperienza per praticare la professione.

A differenza dei detrattori.

NON SOLO.

Possediamo ancora un’arma contro la magia nera dello stregone: l’incantesimo della ripubblicazione quotidiana degli annunci su TUTTI I PORTALI IMMOBILIARI del Ticino.

E non è una promessa, è un fatto. Perché

LO STIAMO GIÀ FACENDO.

Guardare per credere.

NON SOLO.

Oltre al team MULTILINGUA (italiano, francese tedesco, inglese, portoghese, russo, albanese) per poter aiutare CHIUNQUE, come non menzionare i nostri broker, che già lavorano nell’agenzia immobiliare e che metteranno completamente la loro esperienza al servizio del progetto DYLS?

Insomma, nessun mago o magia ci potrà fermare.

Dyls, il nostro brand-figlio, è nato e crescerà grazie agli sforzi di tutti.

Come sempre, ci giochiamo il tutto per tutto per venirvi incontro.

Zero compromessi.

Quest’anno dalla calza della Befana verrà fuori il dolce più dolce, per soddisfare non solo qualsiasi golosità, ma anche ogni singola Vanità.

Visita il nostro sito www.dyls.ch e guarda che meraviglia viene in tuo aiuto.

Puoi contattarci allo 091 973 57 57 oppure puoi scriverci allo +41 79 206 97 22.

DYLS The Only Way To Sell