Cos'è DYLS

I problemi del marketing fai da te sono finiti.

Dopo anni di esperienza abbiamo sviluppato DYSL, il nostro sesto brand.

DYLS è una piattaforma destinata a conferire massima visibilità a ogni prodotto o annuncio immobiliare.

Sia nella vendita che nella locazione.

Da oggi potrai massimizzare il risultato del tuo annuncio attraverso le competenze di un team professionisti stando comodamente seduto sul tuo divano.

Da oggi non è più necessario avere esperienza per far viaggiare verso le stelle del web il tuo annuncio immobiliare.

Ti spieghiamo come funziona?

Semplicissimo.

Ti basterà entrare nel nostro portale, registrarti e con un click scegliere il pacchetto opzionale che fa più per te.

Potrai rendere visibile il tuo annuncio su TUTTI i portali del tuo cantone, senza doverlo pubblicare singolarmente ogni volta, evitando così una spesa inutile di centinaia di franchi.

Ma la vera MAGIA è un’altra.

Un incantesimo di cui solo noi disponiamo in tutta la Svizzera.

Solo con DYLS avrai la possibilità di RIPUBBLICARE I TUOI ANNUNCI IN PRIMA PAGINA OGNI GIORNO, SU OGNI PORTALE IMMOBILIARE DELLA TUA REGIONE.

Così avrai la garanzia che venga visualizzato quotidianamente senza perdersi nei meandri dell’internet.

Ma andiamo a vedere nello specifico

I TRE PACCHETTI DELL’OFFERTA.

Il PACCHETTO 1 è dedicato a chi dispone già di foto professionali e possiede la competenza di scrivere un annuncio coinvolgente.

Se ritieni di avere queste qualità, col PACCHETTO 1 avrai la garanzia di ripubblicazione & promozione di cui abbiamo parlato poco sopra.

Ricorda però che per coinvolgere il lettore ci vogliono le FOTO E GLI ANNUNCI DI UN PROFESSIONISTA, per cui se non dovessi sentirti all’altezza, non c’è problema,

PASSA AL PACCHETTO 2

Il pacchetto consigliato da DYLS.

Il PACCHETTO 2 aggiunge due figure professionali alla precedente offerta, vale a dire un FOTOGRAFO e un COPYWRITER, in grado di aumentare ulteriormente le potenzialità del tuo annuncio, ormai già virale.

Se infine ritieni di desiderare ancora di più, non aver paura di chiedere.

Si può sempre osare.

PASSA AL PACCHETTO 3

Il PACCHETTO 3 aggiunge la ciliegina sulla torta.

Ovvero ti permette di disporre di una RIPRESA COL DRONE per immagini di QUALITÀ MASSIMA SENZA CONCORRENTI sul mercato.

Dedicato a chi vuole volare ancora più in alto, senza ripensamenti.

Non esitare quindi, visita il nuovissimo sito di DYLS e vieni a conoscere questa incredibile realtà che NON CONOSCE ANCORA UGUALI.

Solo con Swiss Realty Partners.

DYLS, il brand del presente e del futuro.

Visita il nostro sito www.dyls.ch e potrai comprendere tutto a colpo d’occhio.

Se hai bisogno di un’informazione veloce, puoi chiamarci allo 091 973 57 57.

DYLS The Only Way To Sell