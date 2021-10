Biosphera project - un nuovo inizio

Durante il movimento culturale dell’Umanesimo, come ci hanno insegnato a scuola, l’uomo tra le altre cose ha cominciato a vedersi e sentirsi in una posizione centrale e privilegiato nei confronti della natura.

Da cinquecento anni a questa parte c’è stata ben poca evoluzione in questo senso, visto che - letteralmente - fino a ieri ci siamo sentiti predominanti verso il mondo circostante ed è invece recentissima la riflessione secondo cui dobbiamo adattarci all’idea di essere l’ennesimo ingranaggio di un ecosistema complesso che determina, volenti o nolenti, le nostre vite.

Siamo soggetti alle leggi della natura, ai suoi processi, né più né meno di ogni altra forma di vita che popola il pianeta.

Ma è da un po’ ormai che le nostre esistenze si consumano all’interno delle quattro mura domestiche.

È stato stimato che spendiamo in media nel corso di una vita dai 30 ai 40 anni in casa.

Senza contare il colpo di grazia dato dall’ultima pandemia a questa tendenza già in corso da tempo.

Generazione Indoors, la chiamano.

È a questo punto, in questo snodo temporale decisivo, che entra in gioco l’incredibile progetto Biosphera.



Ormai di fama mondiale e vincitore di molti prestigiosi premi, questo progetto innovativo sfrutta gli ultimi ritrovati tecnologici di autosufficienza energetica per realizzare delle unità abitative itineranti, costruite secondo i precetti dell’architettura biofilica, da biofilia, letteralmente “amore per la vita”.



L’obiettivo è portare la generazione indoors in un Ambiente perfettamente in sintonia con le esigenze umane, troppo umane, di noi tutti, e cioè in perfetta armonia con il complesso ecosistema che ci circonda, di cui tutte le nostre cellule fanno parte e che abbiamo così insistentemente snobbato fino a poco fa, convinti della nostra supremazia di conquistatori della natura.



Se vi siete mai chiesti perché si sta così bene in un bosco o in montagna o sul mare di notte, sarete stupiti nello scoprire come questo incredibile tram di scienziati abbia trovato il modo di conciliare l’essenza inafferrabile di quel tipo di benessere con le pareti di casa nostra.



Abitazioni che riproducono la luce solare, esperienze immersive e sensoriali che regolarizzano il nostro battito cardiaco indaffarato dalla frenesia sociale, autonomia energetica, fonti rinnovabili e tanto altro nella casa del futuro.

Che a questo punto, è già presente.



Il road show nelle principali città d’Europa del modulo abitativo Biosphera Genesis è già una realtà, e nel 2022 farà tappa anche in Svizzera, dove si potrà toccare con mano e vedere dal vivo questo impressionante passo verso il Progresso.

Come ha scritto una volta Cicerone, non siamo nati soltanto per noi stessi.

Lo sapevamo già da prima e forse, adesso, finalmente ce ne siamo accorti di nuovo.



