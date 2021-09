Sposarti in questa Era e dove andare a Vivere

Ogni notte, il sogno è sempre lo stesso: hai appena lanciato il bouquet, dopo un attimo lui ti afferra tra le sue braccia e con lo strascico del vestito bianco che svolazza nella brezza settembrina ti porta alla macchina, hai smesso di pensare, correte fuori dai cancelli del parco, la notte è fresca, gli invitati sono lontani, tutto è ovattato, partite, tettuccio abbassato, i capelli al vento, una canzone degli Smiths, verso la vostra nuova casa, verso la prima la prima notte di nozze.

Stop. Sveglia.

Doccia fredda.

Fa schifo fare i conti con la realtà.

Ancora di più svegliarsi da un bel sogno.

Ma ci sei quasi. Pensi mentre ti versi il solito litro di caffè nella tua tuta pigiama.

Hai quasi tutto.

C’è lui. C’è la proposta. C’è l’anello.

Mentre ti scaraventi sul divano di tua madre sai bene quale sarà il problema più grande, insormontabile.

Che si tramuterà in un incubo.

La casa.

È stato così per tutti prima di te. Sarà così per tutti dop... no.

Aspetta.

E se ti dicessimo che qualcosa è cambiato?

E se ti dicessimo che l’unica cosa di cui devi preoccuparti d’ora in avanti sarà di dimenticare per una volta la triste realtà in favore dei tuoi sogni fiabeschi?

E se ti dicessimo che alle cose noiose pensiamo noi?

Risponderai che siamo pazzi.

Ma il matrimonio perfetto vale bene un tentativo.

Siamo qui per questo.

È arrivato il momento di capire cosa desiderate o cosa potete fare per il vostro “nuovo nido”.

Magari vivete già assieme, perché le coppie che si trasferiscono solo dopo il matrimonio -alle nostre latitudini- sono una rarità.

Però un matrimonio può essere anche l’occasione di capire se siete nel momento giusto per acquistare casa oppure se l’acquisto non fa assolutamente per voi, né ora né mai.

Magari siete come aquile che devono poter sbattere le proprie ali ovunque nei cieli del mondo, oppure desiderate un figlio e volete una casetta che sia adatta alla vostra serenità.

Con Swiss Realty Partners, possiamo vagliare l’affitto, il rent to buy, l’acquisto così come un piano di risparmio se desiderate incominciare da zero.

Non ti faremo da weeding planner ma saremo gli “home planner” che ti permetteranno di guardare al futuro, non appena “caleranno luci” sul vostro giorno più bello, con estrema serenità.

Per saperne di più chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure scrivici allo +41 78 404 56 75.

Puoi anche inviarci una mail a info@swissrealtypartners.ch con il soggetto “MI SPOSO” e noi capiremo tutto.



A presto

www.swissrealtypartners.ch



I tuoi cacciatori di sogni immobiliari.