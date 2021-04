Trasferirsi in Svizzera è il sogno di molti: stipendi elevati, basso tasso di criminalità, città ordinate e pulite, servizi di qualità, un sistema burocratico e fiscale snello ed equo, sono tutti fattori che rappresentano un richiamo dall’indubbio fascino.

Mi capita sempre più di frequente - specialmente in questo momento storico - di conoscere stranieri che parlano della nostra nazione con occhi di speranza.

L’ambiente rilassante del lago, fuso al profumo di montagna è un evidente e chiaro richiamo.

Posso sembrarti forse estremamente romantica, eppure il richiamo della natura è ciò che più ci lega ai nostri impulsi più antichi.

Ma la Svizzera non è solo clima mite, passeggiate montane, spiagge e fiumi è anche un invidiabile sistema meritocratico.

Certo, un trasloco internazionale non è mai semplice e senza un sostegno sul territorio per i “forestieri” è estremamente laborioso conoscere le procedure che spesso sono molto differenti dal proprio paese di origine.

Dalla ricerca di un’abitazione sino alla domanda di permesso per gli stranieri che approdano per la prima volta in Svizzera è necessario un aiuto a 360 gradi.

Il nostro brand Vivere in Svizzera nasce proprio per rispondere a questa esigenza e aiutarvi in tutte quelle noiose pratiche che un cambiamento di questo genere può comportare.

Qui di seguito voglio illustrarti alcuni aspetti per cui possiamo concretamente aiutarti, togliendoti un grande peso dalle spalle.

1- Domanda di permesso

Sia che tu giunga qui come lavoratore, per un ricongiungimento famigliare, oppure come globalista, ti aiuteremo nella pratica della domanda del permesso, aiutandoti per la raccolta di tutti i tuoi documenti necessari e comunicando direttamente con l’ufficio degli stranieri per conoscere a che punto si trova la tua pratica e se necessitano di ulteriori informazioni.

2- Assicurazioni

In Svizzera necessiterai di alcune assicurazioni obbligatorie, come ad esempio la Cassa Malati che ti permetterà di ottenere le tue cure mediche.

Necessiterai anche di una Assicurazione Responsabilità civile detta anche RC, per la locazione di qualsiasi immobile che ti protegge dai danni nei confronti di terzi.

Ti spiegheremo quali sono le assicurazioni obbligatorie e qual è lo scopo di quelle facoltative.

Ti proporremo la compagnia più adatta a te, in base alle tue esigenze personali e faremo tutto noi perché tu possa non dovere impazzire, cercando tra le centinaia di proposte sul mercato.

3- Fiscalità

Potrai fare una consulenza sulla tua fiscalità con i nostri legali, esperti di trasferimento di cittadini esteri.

Grazie a queste sapienti conoscenze, potrai occuparti della tua tassazione, nel modo più sicuro possibile, risparmiando talvolta anche migliaia di franchi.

4- Abitazione

Con i nostri brand TiAffitto e ViverTI, ti aiuteremo a cercare una casa sia in locazione che in vendita, in base alle tue esigenze.

Ti spiegheremo per filo e per segno come funziona l’acquisto di un immobile in Svizzera.

Con oltre 400 immobili è molto probabile che abbiamo già delle possibilità che possano fare al caso tuo, se così non fosse, abbiamo la possibilità di stipulare un mandato di ricerca immobiliare, dove cercheremo per te la casa dei tuoi sogni, così che tu possa venire in un unico giorno a visionare gli immobili con la tua famiglia, scegliendo quello più adatto a te.

5- Traslocare

Organizziamo il tuo trasloco internazionale e ci occupiamo di aiutarti per tutte le pratiche di sdoganamento dei tuoi averi che desideri portare con te nella tua nuova vita in Svizzera.

6- Scuole

Se hai dei figli agli studi, cercheremo le migliori scuole dove inserire i tuoi ragazzi, presentandoti ai direttori dei vari istituti scolastici.

7- Tempo Libero

Ti elencheremo tutte le strutture disponibili nella tua zona, dove fare sport, assistere a spettacoli, cinema, laboratori e qualsiasi altro genere di attività.

8- Benessere

Ti indicheremo in base alla tua zona, i migliori parrucchieri, le migliori estetiste, chirurghi, centri SPA e benessere a disposizione.

Con Vivere in Svizzera, trasferirsi diventa un viaggio piacevolissimo, verso una nuova vita, in un Paese incantevole.

PER CONCLUDERE ECCO COME TRASVERIRSI NELLA NOSTRA INVIDIATA SVIZZERA SENZA PERDERCI IL SONNO

Contattaci per conoscere come procedere ed iniziare con noi il tuo nuovo progetto.

Ascolteremo le tue richieste e le tue necessità e troveremo il modo perfetto per trasformare il tuo sogno in realtà.

Ci trovi allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75 dove una consulente si occuperà di dei tuoi desideri e ti seguirà fino ad ottenere cioè che desideri.

Swiss Realty Partners