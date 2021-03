Costruire casa per investire: le regole da seguire

Negli ultimi anni in Ticino si è moltiplicato il numero degli appartamenti vuoti o non affittati, un fenomeno che ha inevitabilmente impattato sul mercato immobiliare, spingendo molti proprietari di abitazioni a rivedere al ribasso le proprie pretese di guadagno.

Oltre a fenomeni che agiscono di riflesso sul mercato immobiliare - si pensi alla diminuzione degli stranieri con alti livelli di reddito che si trasferiscono in Svizzera - alla base della crescita degli appartamenti sfitti ci sono anche una serie di errori commessi da chi decide di costruire o comunque di investire nel settore immobiliare.

Errori ai quali agenzie con l’esperienza e il materiale professionale di TiAffitto riescono molto spesso a rimediare, ma che potrebbero essere evitati in primo luogo attraverso un’analisi più approfondita da compiere prima di costruire il nuovo immobile.

Prima di progettare la costruzione di nuovi appartamenti, ad esempio, andrebbe effettuato uno studio approfondito dell’area in cui si va a investire: è infatti importante capire a quanto ammontano i canoni di affitto e gli standard abitativi di quell’area.

Dati che permettono al costruttore di comprendere quale sarà la cifra da chiedere al potenziale inquilino nel momento in cui l’appartamento sarà pronto e, di conseguenza, di individuare il margine di guadagno.

Va inoltre studiato il contesto dei servizi che l’area offre per capire che tipo di immobile realizzare.

Ad esempio è inutile edificare dei trilocali quando l’area in questione è priva di scuole e quindi non verrebbe scelta da una famiglia.

È inoltre importante immaginare il ceto sociale al quale il potenziale inquilino del proprio appartamento potrà appartenere.

Costruire una casa dall’ampia metratura, con finiture di lusso e ogni tipo di comfort in una zona abitativa residenziale borghese potrebbe ad esempio essere un autogol.

Infine, va posto in essere uno studio su quello che sarà il progresso futuro della zona in cui si va a costruire.

Scoprire, dunque, se nella zona in cui si va a edificare sta per essere installato un nuovo centro commerciale o una piscina o un centro sportivo può essere fondamentale per comprendere il valore dell’investimento che si sta per realizzare.

In questa opera di indagine TiAffitto può essere un punto di riferimento importante, in grado di aiutare il costruttore e futuro proprietario d’immobile a non commettere errori che renderebbero poi più complicato trovare un inquilino.

Gli investimenti immobiliari in Ticino sono troppo spesso demonizzati, eppure sappiamo con certezza che è possibile creare stabili a reddito davvero apprezzati e ricercati con il minimo rischio.

L’esperienza e la valutazione sono elementi fondamentali su cui basarti.

Chiamaci e scopri quali strategie possiamo proporti per raggiungere il risultato che desideri.

Ci trovi allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Puoi anche scriverci una mail con la tua richiesta a info@viverti.ch.