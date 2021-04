Ristrutturare per affittare: le 5 mosse da compiere

Una delle prime domanda che ci pongono i clienti dopo aver selezionato un nostro immobile è il tipo di rinnovi effettuati.

Parliamo ovviamente di immobili datati, di quelle bellissime proprietà che richiamano per l'ampiezza degli spazi e delle strutture robuste che non si fanno quasi più.

Non sempre la scelta ricade sul nuovo, anzi.

È sempre più frequente vedere l'attenzione voltarsi verso appartamenti di una certa età.

Non bisogna mai dimenticare che il confort abitativo deve essere rispettato altrimenti un qualsiasi bellissimo appartamento perde completamente il suo fascino.

Senza screditare il gusto estetico che non può rimanere fermo ai canoni degli anni '80.

Siamo sinceri quelle piastrelle verdi o rosa con decori a fiori non piacciono più a nessuno.

Un grande errore che si tende a fare nell'ultimo periodo è quello di sostituire accessori di base come i sanitari o gli elettrodomestici della cucina lasciando invariati i rivestimenti di oltre 40 anni fa o le basi della cucina.

"Chi più spende meno spende" un vecchio ma sempre attuale proverbio che non viene ricordato.

Un rinnovo superficiale è controproducente; sempre.

Ristrutturazione interamente un immobile, seppur con uno sguardo attento verso il risparmio, è una scelta vincente per molti aspetti.

Primo fra tutti la rivalutazione in positivo del valore dell'immobile sia dal punto di vista bancario sia dal valore locativo.

Un immobile vecchio e mal tenuto seppur ad un interesse prezzo di mercato rimarrà sfitto per mesi procurando una perdita.

Mentre un immobile rinnovato non solo verrà affittato velocemente ma potrà rendere di più di quello che si crede facendo recuperare l'investimento nel giro di pochi anni.

A tal proposito voglio darvi un consiglio pratico per le vostre pubblicazioni.

La scritta "rinnovato" va utilizzata con cura e solo se quando detto corrisponde al vero.

Se l’abitazione è stata oggetto solo di una veloce riverniciata alle pareti, magari accompagnata soltanto dalla sostituzione di un miscelatore mal funzionante beh allora questa dicitura può rivoltarsi contro il proprietario come un boomerang.

Meglio essere sinceri ed eliminarla.

Si tratta infatti di minimi lavori di manutenzione oserei dire dovuti.

Ma vediamo un altra faccia della questione fino ad ora si è parlato di appartamenti datati, in realtà bisogna tenere alto lo standard anche in appartamenti più recenti.

Se l’appartamento è in buone condizioni ti basterà cambiare soltanto alcuni piccoli dettagli per far risaltare ancora di più la sua “freschezza”.

Quali? Andiamo con ordine.

In primis, le porte: un appartamento bello, spazioso e luminoso può essere penalizzato da porte dallo stile antiquato o poco curate, o magari con giunture cigolanti; sostituirle non costa molto e può dare una vera e propria ventata di nuovo alla casa.

Stesso discorso per gli infissi: il potenziale inquilino può essere scoraggiato dall’affittare una casa in cui non è possibile isolarsi a dovere.

Qui il costo sale, rispetto alle porte, ma se gli infissi sono vecchi il dispendio energetico procurato sarà talmente importante da rendere necessario un rinnovo al fine di comportare un relativo risparmio sui costi di riscaldamento ad esempio.

Fondamentale è poi il bagno, da rifare in base al target di inquilino che punti a conquistare: se vuoi single o coppie, serve la doccia, con le famiglie invece meglio puntare sulla vasca da bagno.

Anche i climatizzatori sono un investimento utile per molti tipi di immobili, primi fra tutti gli appartamenti mansardati o dove l'esposizione solare rende invivibile l'abitabilità durante la stagione calda.

Ora non spaventarti.

Non sempre è necessario cambiare tutto, non sempre è necessario investire cifre da capogiro.

Sappiamo esattamente cosa vuoi e sappiamo come fartelo ottenere.

Ci basterà un chiacchierata di al massimo un ora.

Visioneremo insieme il tuo appartamento, non dovrai stravolgere il tuo budget vedremo insieme quello che è necessario fare per affittare o vendere la tua proprietà velocemente.

Sapremo consigliarti quali modifiche e migliorie apportate per rendere il tuo immobile veramente competitivo sul mercato.

Non lasciarti sopraffare dalle difficoltà del periodo dalla paura di non riuscire a locare un appartamento.

Chiamaci e scopri quali strategie possiamo proporti per raggiungere il risultato che desideri.

