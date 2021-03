Il consulente finanziario, figura chiave per acquistare casa

A meno che non si abbia una grande forza economica, quando si cerca una casa da comprare il problema numero uno da risolvere riguarda l’individuazione del budget che si ha a disposizione per l’acquisto: capire se e quanto la banca è disposta a elargire come finanziamento non è infatti un’operazione facile.

Uno degli errori più comuni da parte di chi cerca casa è quello di immaginare una somma prima ancora prima di aver fatto una reale valutazione finanziaria.

Questo comportamento, infatti, porta inevitabilmente chi cerca casa a perdere tempo e anche a farlo perdere a chi casa deve venderla.

Quello che Viverti chiede ai suoi clienti di fare ancora prima di proporre immobili è appunto una valutazione finanziaria e gratuita.

Nel nostro organico infatti disponiamo di una figura professionale in grado proprio di elaborare le vostre finanze e darvi un budget realistico entro cui muoversi per cercare l’abitazione perfetta.

Parliamo della figura del consulente finanziario, specialista in grado di seguire passo dopo passo il cliente che cerca casa e aiutarlo a risolvere ogni interrogativo di ordine burocratico e finanziario.

Senza questa prima indispensabile indicazione si può correre il rischio di andare a visitare una casa che piace, per poi scoprire di non avere il budget per acquistarla: è chiaro come una situazione del genere sarebbe dannosa sia per il potenziale acquirente che per il potenziale venditore, soprattutto se non dovesse emergere nel primo stadio della trattativa di acquisto.

Per questo motivo mettiamo a disposizione dei nostri clienti un consulente finanziario in grado di prepararli al meglio, di far comprendere loro le loro reali potenzialità e orientarli verso quella fetta del mercato immobiliare in cui davvero potranno trovare la casa dei loro sogni.

Senza perdite di tempo o illusioni destinate a svanire che aumenterebbero inevitabilmente lo stress legato alla ricerca di una nuova casa.

Una volta individuato il budget se avete le idee chiare sarà molto semplice trovare con NOI l’abitazione dei tuoi sogni.

Con l’appoggio di una seria agenzia immobiliare come la nostra e il proprio consulente finanziario acquistare casa diverrà un esperienza positiva e semplice.

Chiamaci e lasciati accompagnare nel bellissimo processo di acquistare casa.

Ci trovi allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Puoi anche scriverci una mail con la tua richiesta a info@viverti.ch.