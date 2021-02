Come rendere più attraente la casa da vendere o affittare

Inutile girarci intorno: vendere o affittare casa è un lavoro con i suoi segreti e i suoi trucchi.

Noi di Swiss Realty Partners con il nostro brand TiAffitto & ViverTi ovviamente conosciamo tutte le strategie possibili per arrivare ad ottenere il risultato.

Il fai da te in questo settore raramente paga e non solo per problemi di ordine tecnico o per decisioni che attengono alla valutazione del valore dell’immobile o del canone.

Anche per scrivere un annuncio - operazione che può sembrare all’apparenza facile - c’è bisogno di esperienza.

I portali immobiliari sono affollati di annunci e la parola chiave per rimanere impressi nella mente è DIFFERENZIARSI.

I nostri professionisti della comunicazione e del marketing - ad esempio - si occupano solo di questo compito, e non si limitano a descrivere nel dettaglio l'immobile ma cercano - con le parole - di selezionare il target scelto e soprattutto ricreare un'esperienza positiva per chi legge.

Un testo che permette alla fantasia di ognuno di viaggiare rimarrà certamente impresso nella memoria e non verrà "perso" fra i centinaia di annunci.

Ma oggi, intanto, voglio darti qualche utile consiglio di cui potrai magari discutere con gli agenti immobiliari.

In primo luogo, ricorda che per essere attraente la tua casa deve essere bella e pulita: non parliamo (solo) di lavare al meglio pavimenti e finestre, ma di sistemare ogni angolo dell’abitazione.

A cominciare dal marciapiede che circonda la casa e dalle zone esterne, che non devono presentare sporcizia o rifiuti, vasi rotti, piante morte: elimina tutto.

Se c’è del verde, che sia ben curato: via i fiori e le piante secche, il prato dev’essere falciato.

Se casa tua ha un portico con pavimento di legno o mattonelle, fa in modo che non vi siano listelli mancanti o piastrelle crepate: deve essere perfetto.

Dentro casa, naturalmente, le superfici devono brillare: se non hai voglia di pulire, l’agenzia saprà indicarti professionisti del settore a cui rivolgerti.

Il disordine va poi assolutamente eliminato: anche una casa grande e luminosa può sembrare angusta se ci sono troppi oggetti che restituiscono un’immagine caotica dell’ambiente.

Attenzione: mettere ordine non significa eliminare ogni oggetto o i mobili già presenti in casa tua.

Una casa spoglia e fredda è poco attraente al pari di una in cui regna il caos.

Piccoli vasetti sul tavolo del salotto o un cesto di limoni sul mobile della cucina possono aiutare a dare l’immagine di una casa confortevole e “calda”.

L'atmosfera trasmessa da una casa profumata e ordinata influenza sicuramente il cliente nella scelta che potrebbe rivelarsi positiva anche solo grazie a questo dettaglio.

Quello che Swiss Realty Partners desidera portare a chiunque si avvicini alla ricerca di un immobile si compone da un immagine professionale che sintetizzando si riduce in:

- fotografie professionali

- testo stimolante

- marketing di alto livello.

Se questi elementi si concludono con una visita ad una abitazione che si presenta in maniera impeccabile allora possiamo dire di aver fatto tutto il possibile per giungere al risultato.

Sappiamo bene che da soli è un'impresa ardua arrivare a questi risultati ed è per questo che siamo operativi per voi sul tutto il territorio.

Milioni di proprietari o inquilini in questi anni ci hanno scelto e continuano a farlo.

Noi non smetteremo di fare il nostro meglio per ottenere il risultato desiderato.

Chiama al +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Swiss Realty Partners