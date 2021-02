Centro o periferia? Come capire dove prendere casa

Ti piacerebbe vivere in una casa che abbia vicini negozi e locali per uscire la sera, ma al tempo stesso non ami il traffico e ti deprime l’idea di non riuscire a trovare parcheggio quando torni a casa la sera.

Viceversa, vorresti vivere in mezzo alla natura, ma con tutte le comodità del centro città…

Beh, questi sono dilemmi solo apparentemente irrisolvibili: basta rivolgersi infatti ad agenzie come Swiss Realty Partners per chiarirsi le idee sull’area più adatta per la tua prossima dimora, che sia in periferia o in centro.

In termini generici, però, sia l’abitazione in una zona residenziale che una in centro città presentano pro e contro che andiamo qui ad elencare.

Partiamo da un fattore molto importante: quello economico.

Se si escludono determinate zone particolarmente “in”, la differenza di costo tra una casa in centro città e una in un’area un po’ più periferica non è poi così eccessiva: le città si allargano e quella che era una volta “vera periferia” diventa una zona molto più centrale.

Inoltre, le case che si trovano in aree reputate periferiche sono dotate di una serie di vantaggi connessi proprio alla loro ubicazione: in periferia, ad esempio, è più facile trovare una casa più nuova, che non abbia bisogno di lavori di ristrutturazione e che pertanto permetta a chi l’acquista di trasferirsi immediatamente.

Al contrario, le case in centro permettono di vivere al meglio la città e le sue bellezze anche storiche e turistiche: passeggiare o fare shopping per le vie del centro è solitamente molto più piacevole che farlo in aree residenziali.

Altra valutazione riguarda gli spazi esterni: aspiri a una casa con giardino o cortile? Beh, difficile trovarla in centro.

Tuttavia, proprio la presenza di uno spazio esterno utilizzabile può far levitare il prezzo di una casa in periferia fino a portarla a un costo simile a quella di un’abitazione in centro.

Non dimentichiamo, poi, i servizi. La periferia e le zone residenziali sono di sicuro servite peggio dai mezzi pubblici rispetto alla città: l’automobile è dunque fondamentale.

Al contrario, vivendo al centro si può anche rinunciare del tutto all’auto, risparmiando su tutte le spese annesse.

Infine, c’è un lungo ordine di elementi da valutare legati alla situazione personale e familiare.

Una coppia giovane avrà tutto l’interesse a prendere casa in centro, dove potrà andare per locali la sera senza neanche prendere l’auto: un vantaggio per arrivare al quale sarà disposta a rinunciare a qualche metro quadro in più o a un terrazzo.

Al contrario, una famiglia con dei bambini sarà molto più interessata ad avere dello spazio esterno alla casa dove far giocare i piccoli, piuttosto che a un’ubicazione centralissima.

Queste sono solo alcune delle valutazioni da fare quando non si è ancora deciso la zona in cui cercare la propria futura casa.

Gli agenti di Swiss Realty Partners potranno suggerirtene molte altre e consigliarti in base a quelle che sono le tue esigenze.

La casa perfetta per te e la tua famiglia esiste già: hai solo bisogno di qualcuno che ti aiuti a trovarla.

Per ulteriori informazioni chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Oppure se preferisci puoi scriverci su WhatsApp o via mail a info@viverti.ch

Swiss Realty Partners

TiAffitto & ViverTi