Shawn Mendes porterà Camila Cabello nella sua città natale

OTTAWA - Quella formata da Shawn Mendes e Camila Cabello è una delle coppie d'oro della musica mondiale.

I due appaiono innamoratissimi e il musicista 22enne ha rivelato a People che per Natale ha in programma di portare la fidanzata nella sua città natale nei dintorni di Toronto, in Canada. «Tornerò a casa mia a Pickering. Camila verrà con me e faremo la quarantena (per essere entrati nel Paese dagli Stati Uniti, ndr) nella casa dei miei genitori». I due trascorreranno quindi molto tempo insieme in quella che era stata la cameretta di Shawn.

La star di "Wonder" non riesce a nascondere la gioia: «Non vedevo l'ora di fare qualcosa da così tanto tempo - è davvero come fare il conto alla rovescia» ha spiegato al magazine.