Casa invenduta: tre elementi per capirne il motivo

L’epidemia di Covid-19 non ha certamente reso più facile il compito di chi è in cerca PRIVATAMENTE di un acquirente per la propria abitazione.

In tutta onestà Swiss Realty Partners può vantarsi di aver chiuso serenamente una decina di compravendite fra Dicembre e Gennaio.

Il tutto mentre il Covid spaventava e i miei colleghi immobiliaristi chiudevano per le festività.

Attenzione: noi non abbiamo la bacchetta magica, semplicemente amiamo quel che facciamo, lo facciamo con passione e soprattutto SAPPIAMO FARLO MAGISTRALMENTE.

Ti parlo di questo perché in troppi non mi credono quando dico che le vendite immobiliare in Swiss Realty Partners stanno andando a gonfie vele, perché questo velo di pessimismo continua ad essere radicato e profondo.

Spesso ciò che è sbagliato è l’approccio, il marketing, la presentazione o l’ansia da prestazione spesso trasmessa da un privato alle prime armi che si improvvisa agente immobiliare.

Voglio svelarti quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si tenta di vendere la propria abitazione.

Il primo punto riguarda il prezzo: il prezzo che hai scelto è realmente corretto?

Quando si vende casa è lecito provare a ottenere il guadagno più alto possibile e probabilmente nella tua valutazione sarai partito dalla cifra che hai pagato quando hai acquistato quell’immobile, elevandola in base ai lavori effettuati o magari facendo riferimento al mercato dell’area in cui si trova la tua casa.

La realtà però è che spesso i prezzi di pubblicazioni sono irrealistici e fuori mercato ma non solo, spesso la quotazione richiesta non viene nemmeno finanziata dalle banche poiché le perizie valutano l’immobile molto meno.

Parliamoci chiaro chi accetterebbe di versare più del 20% iniziale per coprire la lacuna di mercato?

La verità è che le tue valutazioni non saranno mai accurate come quelle che potrà fare un professionista, che invece nel fissare il prezzo terrà conto di svariati altri fattori suggeriti dalla sua esperienza e dalla conoscenza del mercato immobiliare e dai sistemi digitali che possiede, che sono gli stessi utilizzati dalle banche.

Se l’obbiettivo è vendere la decisione del prezzo è fondamentale, anche se questo non significa deprezzare o svalutare in alcun modo il tuo immobile.

Secondo punto: l’annuncio è veritiero?

Vendere casa senza affidarsi a chi conosce la “poesia immobiliare” ti avrà obbligato a scrivere di tuo pugno un annuncio immobiliare, pubblicato poi su un sito di annunci (o su più siti).

Ma se l’annuncio non è sufficientemente accurato, se è scritto male o se non è corredato da un numero sufficiente di (buone) fotografie, non avrà altro che un effetto “repellente” nei confronti dei potenziali acquirenti.

Inoltre, un annuncio malfatto ti porterà a perdere moltissimo tempo attirando interessati che non sono in possesso delle giuste informazioni e si mostreranno sfavorevoli all’acquisto solo dopo una visita inutile.

Il terzo ed ultimo punto: la casa corrisponde alle aspettative?

Poniamo il caso che tu sia riuscito a mostrare la casa a diversi acquirenti, senza però ricevere mai una proposta.

Qui il problema è chiaro: la casa non soddisfa le loro aspettative.

Vuol dire che l’annuncio non era corretto, non aveva riportato eventuali problemi dell’appartamento ben visibili, invece, durante la visita.

È probabile che durante il sopralluogo i clienti si spaventino per un problema (magari facilmente risolvibile) solo perché non è stata data loro fiducia e rassicurazioni.

Perché ho voluto dirti questo? Per farti capire che se in questo spinoso 2020-2021 la vendita ti è sembrata difficile non dovrai lamentarti del periodo storico piuttosto accettare il fatto che un professionista è quasi sempre, una scelta vincente.

Noi possiamo offrirti il nostro supporto, con una consulenza, una valutazione e un idea realistica per portare a termine il tuo progetto di vendita.

