Pro e contro dell’acquistare una casa piccola

Sei stanco della casa in cui vivi e hai messo un gruzzoletto da parte per fare un investimento importante, che ti permetta di acquistare una nuova casa, ma non avendo ancora figli non sai se optare per un’abitazione grande o dai metri quadri contenuti.

Questa situazione, stai tranquillo, non è così inusuale.

Noi di Swiss Realty Partners sappiamo che ogni abitazione deve adattarsi al suo compratore come un abito su misura.

Tendenzialmente dopo una chiacchierata con un nostro consulente si hanno le idee più chiare.

Oltre la sicurezza di poter contare sull’aiuto di un gruppo di professionisti avrai modo di capire in che direzione muoverti per ottenere la massima soddisfazione dal tuo acquisto.

Qui, però, proviamo ad anticipare alcuni dei pregi e dei difetti di una casa di dimensioni ridotte.

In seguito uno dei nostri agenti potrà mostrarti le abitazioni che fanno al caso tuo e indicarti pro e contro di ciascuna di esse.

Iniziamo col dire che una casa piccola è molto facile da tenere pulita e in ordine, grazie agli spazi ridotti.

Attenzione, però, questo aspetto ha un suo contro: se sei disordinato, in una casa piccola il caos si nota immediatamente, anche pochi oggetti possono dare l’impressione di un’abitazione trascurata.

Tra i vantaggi di una casa piccola c’è il fatto che non ha bisogno di molti mobili: non spenderai tanto per arredarla, anzi in un’abitazione di meno metri quadri il detto britannico “less is more” assume ancora più valore: il minimalismo, insomma, è un alleato importante.

Inoltre, arredare una casa piccola significa anche solleticare il proprio lato più fantasioso: serve creatività, infatti, per sfruttare ogni centimetro che si ha a disposizione.

Una volta terminata l’opera, la casa piccola ti risulterà immediatamente accogliente e confortevole, contribuendo al tuo benessere.

Infine il vantaggio “energetico”: a un’abitazione di metratura modesta basta "poco" per riscaldarsi e dei buoni infissi sono già sufficienti, con notevoli benefici anche per il tuo portafogli.

Veniamo ai contro: il primo, elementare, riguarda la socialità.

In una casa piccola sarà complicato avere amici in visita o ospitare gente che arriva da fuori città.

E per una ragione simile la convivenza con il partner dev’essere a prova di bomba: se si riducono troppo gli “spazi vitali”, anche la migliore coppia può finire in crisi.

E se poi arrivasse un figlio…

Beh in questo caso aver scelto una casa piccola ti potrà sembrare un errore ma non si rivelerà così.

Appartamenti di piccola pezzatura si affittano velocemente e potrai rifinanziare un nuovo immobile più ampio rimanendo proprietario di un'abitazione a reddito.

