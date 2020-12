Se una casa con giardino aumenta il tuo benessere

Uscire di meno, incontrare poco gli amici o i parenti, passare più tempo in casa.

Queste sono solo alcune delle conseguenze che la pandemia di coronavirus ha portato alle nostre vite, obbligandoci a rivedere la nostra socialità, a limitarla per il bene nostro e dei nostri conoscenti.

Ma trascorrere più tempo in casa può essere complicato se l’abitazione in questione non ha molto spazio, oppure non è pensata per il relax e il tempo libero.

Chi si ritrova a vivere in un appartamento in città, magari senza balconi o con terrazzini molto piccoli, perde quotidianamente un’occasione per rilassarsi e godere del benessere che può donare lo stare all’aria aperta.

Secondo numerosi studi scientifici, trascorrere del tempo fuori dalle quattro mura di casa, in un ambiente caratterizzato dal verde o comunque in cui la natura abbonda, è un vero e proprio toccasana per la salute e l’umore.

Stare all’aperto, infatti, aumenta la quantità dei globuli bianchi, migliorando la risposta del sistema immunitario alle minacce esterne.

Inoltre, l’esposizione diretta alla luce solare risulta fondamentale per la produzione di vitamina D, un elemento essenziale alla salute delle ossa, della produzione di cellule del sangue e all’assorbimento di minerali essenziali.

Quanto all’umore, stare all’aria aperta permette all’organismo di produrre maggiore serotonina, sostanza che contribuisce a calmare i nervi e stimolare funzioni esecutive come il ragionamento, la capacità decisionale, l’organizzazione: trascorrere del tempo all’aria aperta, dunque, aiuta a farsi venire… buone idee.

Inoltre, trascorrere del tempo all’aperto aiuta a rilassare la corteccia per-frontale del cervello, contribuendo non solo ad aumentare il senso di relax, ma anche a stimolare la creatività: senza stress e impegni a cui pensare, la mente è libera di viaggiare e fantasticare, producendo nuovi concetti e idee.

È dunque facile intuire quanto è importante prendere in considerazione l’idea di acquistare o prendere in affitto un’abitazione con giardino o con un ampio terrazzo quando si decide di cambiare casa.

Lasciare un appartamento senza spazi esterni per una villetta dotata di un cortile o un giardino può risultare decisivo per migliorare il proprio benessere e difendere la salute della tua famiglia, soprattutto se ne fanno parte dei bambini.

Noi lo sappiamo da sempre che il cambio di un'abitazione non è solo un mero trasloco, ma incide su molti aspetti della vita ed è per questo un momento che va vissuto con cura e amore.

Non vogliamo certo paragonarci a chi come professione aiuta le persone a stare meglio come i medici ad esempio, ma sappiamo che il nostro aiuto molto spesso si è dimostrato incisivo ed importante per risolvere situazioni anche difficili.

Il nostro sito ed i nostri social abbondano di recensioni positivi anche per questo, possiamo passare velocemente nella vita di ognuno e aiutare in una svolta che magari si cercava da molto.

Quindi per conclude, se vuoi cambiare casa e optare per un’abitazione con giardino, dai uno sguardo alle proposte di TiAffitto e ViverTi.

Qualora fra il nostro parco immobiliare non dovessi trovare quello che cerci non temere, contattaci e un nostro consulente si prenderà cura di te.

Non perderti da solo in questo immenso e complesso mare, affidati solo a veri professionisti.

Ti aspettiamo per farti stare meglio in una nuova casa più bella.