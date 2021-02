La tua casa in affitto: cosa aspettarsi dalla nostra agenzia

Se devi mettere il tuo immobile in affitto, il fai da te è sconsigliabile.

Quello di presentare l’abitazione nella maniera migliore, trovare l’inquilino giusto, fare le opportune verifiche e finalizzare l’affare, infatti, non è un lavoro affatto semplice e scegliere di non farsi supportare da un professionista - o meglio ancora, da un team di professionisti - è una decisione che può portare a conseguenze dannose sia in termini economici che di stress.

Tuttavia, se non ti sei mai rivolto a un’agenzia immobiliare devi però conoscere cosa puoi pretendere da questo genere di servizio.

In primo luogo, l’agente immobiliare che hai scelto dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie per promuovere il tuo appartamento.

Dovrà dunque visitare l’abitazione, individuandone qualità e difetti.

La raccolta delle informazioni dovrà naturalmente completarsi con fotografie e video dell’abitazione da mettere in affitto: la agenzie di livello come noi hanno ormai professionisti della comunicazione al proprio servizio per svolgere questo tipo di lavoro.

Il secondo passaggio riguarda l’obiettivo da raggiungere: l’inquilino o target.

L’agente dovrà dunque capire che genere di inquilino cerchi, che persona vuoi in casa tua: se un single, una famiglia, un professionista etc..

Queste informazioni sono decisive per stilare un annuncio efficace.

E qui siamo al terzo e fondamentale passaggio del lavoro dell'azienda a cui ti affiderai: l’annuncio.

Nelle agenzie “comuni”, questo compito spetta all’agente di riferimento che spesso non ha la minima nozione di marketing e sovente presenta anche scarsi doti dialettiche.

Questo elemento è spesso poco considerato nella maggior parte delle agenzie immobiliari, mentre l’annuncio è il primo biglietto da visita che si mostra ed è quello che fa dire al cliente: “mi ci vedo proprio in questa casa”.

In Swiss Realty Partners il ruolo di scrivere annunci viene intrapreso da un COPYWRITER professionista in grado di catturare il target con le parole, la fantasia e se necessario anche con le virgole.

Viene infatti personalizzata una vera e propria strategia per far sì che la tua abitazione non resti sfitta a lungo.

L’annuncio è l’elemento chiave di questa strategia, perché è il primo elemento che - insieme a video e immagini - dovrà catturare l’attenzione dei potenziali inquilini.

Dopo aver scritto un annuncio che metta in luce le qualità dell’abitazione in relazione al tipo di inquilino desiderato, avverrà la pubblicazione online.

Ancora una volta nelle comuni agenzie immobiliare sono gli stessi broker ad occuparsi sommariamente di questo processo.

Ma ancora una volta Swiss Realty Partners si differenzia anche in questo; possediamo infatti un intero team di operatori informatici che si occupano in maniera sistematica della pubblicazione programmata di tutti gli annunci su tutti i portali immobiliari conosciuti.

Una volta contattata da un potenziale inquilino, l’agenzia dovrà organizzare la visita alla casa in maniera tale da non disturbare l’andamento della tua vita quotidiana: l’agente dovrà pertanto restare in possesso delle chiavi dell’appartamento, ma prima di affidargliele assicuratevi che - come noi - abbiano una cassetta di sicurezza destinata al servizio di custodia e un'assicurazione professionale che possa proteggerti in caso di furto o smarrimento.

Una volta individuato l’inquilino giusto, verificata la regolarità dei suoi documenti e dopo avertelo fatto incontrare, l’agente dovrà finalizzare l’affare e riconsegnare le chiavi dell’abitazione.

Solo in quel momento potrà domandare il pagamento dei suoi servizi: se avrà adempiuto a tutti i suoi compiti, ti accorgerai che quel denaro è stato assolutamente ben speso.

