I rischi del vendere casa: come fare per azzerarli

Lo so, il debutto per chi cerca di vendere la propria abitazione è quasi sempre in autonomia.

In parte perché si crede che la professione del Broker immobiliare sia semplice da emulare e che non vi sia bisogno di particolari competenze tecniche per vendere una proprietà.

In realtà quasi tutti si accorgono ben presto che vendere casa da soli, senza l’aiuto di un’agenzia, può risultare particolarmente complicato e non sempre permette di risparmiare.

Non affidarsi ad un professionista per non spendere è un'idea illusoria e che nel lungo periodo ti sarà dannosa e COSTOSA.

Infatti, tenere un immobile vuoto e invenduto, pagando spese ed eventuali tasse mentre si ha bisogno di risorse può essere molto doloroso.

Anche qualora riuscisse in autonomia a trovare un acquirente ed un’intesa economica, non è detto che l’affare si concluda: ci sono infatti diversi rischi a cui va incontro chi vende casa da solo.

Tra questi, la presenza di problemi dell’immobile relativi alle norme urbanistiche e catastali, la conformità degli impianti dell’abitazione e naturalmente la verifica di tutti i documenti relativi alla compravendita.

Spesso da “profani” alcune procedure non vengono neppure prese in considerazione facendo sfumare trattative che con un professionista si sarebbero facilmente concluse.

Pensa che leggera sensazione ti darà lasciare al consulente immobiliare il compito di azzerare i rischi riguardanti la vendita dell’immobile.

Ti assicurerà di dormire sonni tranquilli.

Tornando a quanto ti raccontavo nelle prime righe, non credere che il nostro lavoro sia facilmente replicabile.

Ci sono infatti moltissimi compiti e doti necessari affinché una compravendita immobiliare si concretizzi al meglio.

Ad esempio, il broker potrà operare una valutazione dell’immobile affidabile, facendo ricorso alla sua esperienza sul mercato, alla conoscenza dell’area in cui si trova l’abitazione in vendita e naturalmente a quella del tipo di acquirente che il venditore sta cercando.

Toccherà ovviamente a lui presentare l’immobile in maniera accattivante e interessante, in modo da attirare l’attenzione dei potenziali acquirenti, magari attraverso l’istruzione di una precisa strategia di marketing.

Ed ancora sarà l’agente immobiliare a gestire le visite e a gestire la contrattazione riguardante il prezzo finale.

Senza considerare che un professionista dovrebbe sempre mediare gli interessi di venditore ed acquirente in modo equo assicurando a ciascuno di non cadere mai in un con un cattivo affare.

Avere un professionista al tuo fianco ridurrà a zero i rischi di brutte sorprese e permetterà di vivere in maniera estremamente serena l’importante decisione di vendere un immobile.

Per concludere amerei sottolineare quanto sia penalizzante la mediazione personale del venditore che vede, nella proprietà, non solo un transazione ma anche un baule di ricordi che seppur in maniera velata fanno percepire una sorta di tristezza e ambivalenza agli eventuali interessati.

Vedere questo genere di stati d’animo non è affatto insolito ed è un ennesimo motivo per scegliere di non procedere in autonomia.

In questo articolo spero di averti annoverato diversi motivi per cui scegliere di non affidarsi al caso e decidere di vendere il proprio l’immobile con dei professionisti per ottimizzare i tempi e dormire sonni tranquilli.

