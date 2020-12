Swiss Realty Partners dona 5000 franchi alla Scuola Rudolf Steiner di Origlio

“Normalmente la beneficenza si fa in silenzio -lo sappiamo anche noi- ma in questo caso è per una giusta causa che ci esponiamo, a volte bisogna fare rumore”

Inizia così la lettera inviata alla redazione da parte di Yohanna Chiri Leimgruber CEO di Swiss Realty Partners.



E prosegue:



“La scuola Rudolf Steiner ha sostenuto in un solo anno un grande progetto per l’ottenimento della certificazione IB, ossia l’International Baccalaureate, un programma di maturità eccezionale, nato in Svizzera negli anni ‘60, per permettere ai figli dei consoli di formarsi ovunque nel mondo anche se si dovevano spostare spesso.”

Con questo titolo di studio i giovani maturandi possono accedere a quasi tutti gli indirizzi universitari in più di 80 paesi del Mondo, Svizzera compresa.

Solo due scuole possono rilasciare questo titolo in Canton Ticino.

La scuola Steiner è stata eccezionale e primatista nell’ottenere il titolo in un solo anno, dove la maggior parte delle scuole necessita di più anni.

Grazie ai suoi fantastici professori e con l’aiuto delle famiglie e degli allievi della attuale dodicesima classe, ora i giovani alunni della scuola Steiner di Origlio, possono vivere immersi nella profonda e magica pedagogia Waldorf la loro infanzia e adolescenza e possono procedere con i loro studi universitari, con le porte delle loro vite spalancate, verso un ampio futuro di possibilità.

Un tempo molte persone avrebbero voluto inserire i propri figli alla scuola Rudolf Steiner, affascinati dalla pedagogia, chiedendosi poi però come avrebbero potuto procedere i loro studi, se non in alcune scuole che ne riconoscevano le grandi capacità artistiche apprese nel percorso scolastico.

Questa era una frase che si sentiva dire spesso:

“Bellissima la pedagogia Waldorf per i più piccoli, ma quali studi potrà fare mio figlio in seguito?”

Rispondiamo con estremo orgoglio e vi informiamo che TUTTO È CAMBIATO nel corso dell’ultimo anno.

La scuola Steiner di Origlio (sede del Luganese) ha un percorso di studi che va ora dal nido alla maturità con appunto l’ottenimento dell’IB.

Ci conferma la direttrice della scuola Silvia Carloni:

“Abbiamo deciso con estremo entusiasmo di percorre la strada che avrebbe portato la nostra scuola a poter rilasciare la Maturità IB ai nostri allievi.

È stato un percorso impegnativo per tutti, ma ne siamo molto soddisfatti.

Ovviamente anche in termini economici questa decisione presa ha avuto il suo peso, ma siamo certi che con l’aiuto dei nostri sostenitori, con l’aumento degli iscritti e con il nostro impegno personale, riusciremo a colmare quel deficit che si è creato per forza di cose.

Purtroppo per via del Covid 19 quest’anno non abbiamo potuto fare il nostro adorato Bazar e non abbiamo potuto percepire dei guadagni molto importanti per la scuola. Per questo ora chiediamo a chi può di aiutarci, anche un piccolo gesto è oro per noi.”

La scuola offre un percorso educativo che da uguale importanza alle materie intellettuali, alle arti, alle attività artigianali e alle esperienze sociali, e che mira e alla crescita e valorizzazione dei talenti individuali, delle competenze sociali e delle capacità creative e trasformative.

Ora approfittiamo di questa occasione per invitare tutti a visitare la nostra scuola e a chi vuole sostenerci sono accette di cuore altre donazioni che ci permetteranno di investire ancora in questo bellissimo progetto per il benessere di centinaia di ragazzi.

Questi sono gli estremi bancari per chi desiderasse aiutarci:

CH46 8080 8007 3803 5970 6 Associazione Rudolf Steiner, via Magi 4, 6945 Origlio Svizzera. Causale “donazione”.

La donazione può essere riconosciuta in quanto la scuola è gestita da una associazione senza scopo di lucro.

Vorremmo ringraziare di cuore tutti i Maestri della scuola Rudolf Steiner per il lavoro svolto e per l’impegno in questo anno così intenso per tutti.

Buone Feste a tutti da Swiss Realty Partners e dalla scuola Rudolf Steiner di Origlio