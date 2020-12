Preghiera immobiliare 2021

Cari lettori della nostra Rubrica Immobiliare.

Vogliamo ringraziarti per aver letto i nostri articoli in questo 2020 e di averci contattati in molti per affidarci i vostri appartamenti da vendere e affittare.

Seppur un anno difficile questo 2020 ci ha insegnato molto e ci rimarrà nel cuore e nella memoria a lungo.

Per il 2021 non possiamo che augurarci un sereno ritorno alla normalità e un nuovo anno di successi.

In questo 2021 compiremo 4 anni dal nostro primo passo come entità immobiliare, che ha tramutato in pochissimo tempo le Regole del gioco immobiliare in Ticino dimostrando a tutti i nostri colleghi fanfaroni che la contrazione dell’Economia Macro-Economica non è una buona ragione per non fare bene il proprio lavoro.

In questo articolo vogliamo PREGARE assieme a tutti voi, così Benediremo assieme gli immobili di tutto il Canton Ticino, offrendo in sacrificio tutti i nostri concorrenti mediocri.

TI PREGO 2021.

In questo giorno conclusivo porta con te e trattieni al tuo corpo le seguenti sciagure, in modo che il 2021 sia fertile e prospero per tutti i meritevoli.

Porta con te le BRUTTE fotografie degli ingrati agenti immobiliari, porta con te i loro cellulari dagli obiettivi graffiati e porta via tutte le immagini storte.

Trattieni a te tutti i privati che lasciano i vestiti sulle sedie e scattano le foto con le tapparelle abbassate e i letti disfatti.

Ti prego di fermare tutti quelli che scrivono CERCASI SUBENTRANTE URGENTEMENTE e le loro suppliche sui social network.

Ti scongiuro ascoltami.

Costringi tutti quelli che FIRMANO il nuovo CONTRATTO di affitto senza prima aver trovato un nuovo INQUILINO per il loro appartamento a ragionare.

Porta con te gli ABUSIVI che illudono tutti i clienti che con pochi spicci potranno affittare gli appartamenti, rovinando un mercato che dovrebbe essere più controllato.

Dona ai proprietari immobiliari la ragione, fagli capire quanto VALE VERAMENTE il loro oggetto immobiliare e che il prezzo del loro appartamento non è un desiderio o un’illusione ma un risultato specifico dato da una domanda consapevole.

Tu che puoi…

FERMA i costruttori che creano nuovi palazzi pieni di appartamenti che NON corrispondono alla domanda crescente che c’è in Ticino e non rispecchiano il target giusto nella regione giusta.

Ti prego, rompi le tastiere di chi scrive gli annunci immobiliari così: “3.5 locali composto da cucina, due camere da letto e soggiorno, più bagno, servitissimo”, spiega loro che è normale che sia così.

Punisci chi non risponde al numero segnato negli annunci e PREMIA chi risponde anche la domenica.

Spiega in quest’ultimo giorno agli anziani conservatori di questo mestiere che il mondo è cambiato e se vogliono competere devono adattarsi, che in realtà la CRISI IMMOBILIARE è solo una paranoia, una brutta menzogna, addirittura in quest’anno segnato da una pandemia mondiale.

Caro 2020 FAI SCOPPIARE sta maledetta BOLLA immobiliare una volta per tutte così la finiamo con questa barzelletta.

Per tutte le volte che ho sentito parlare di bolle negli ultimi 10 anni potrei dire che viviamo in uno schiuma party immobiliare.

Liberaci dal male immobiliare.

Proteggi i palazzi storici, le Ville Liberty e parla con tutti gli umani, che possano dare una ragione in più ai loro proprietari per conservare le bellezze architettoniche della nostra tradizione

Lascia andare tutti quei Ragazzi che hanno talento, sanno parlare con le persone e vogliono una professione che li renda liberi economicamente e meritevoli dei successi che sognano di vivere.

Tieni con te le case sbagliate e lascia che le famiglie nel 2021 possano vivere in una dimora DEGNA e che possa essere la scenografia giusta per una vita memorabile.

Condividi con noi la magia delle luci che riflettono sullo specchio d’acqua dei nostri amati Laghi.

Dacci la conoscenza delle tecnologie arrivate nel tuo anno e spera con noi che NUOVE abitazioni più ecologiche e più sane prendano il posto di quelle umide, brutte e sui cui in passato tanti hanno speculato.

Ti ringraziamo 2020 per tutte le soddisfazioni che ci hai dato, è arrivato il momento di salutarci.

Ti ricorderemo per sempre come l’anno in cui abbiamo sfidato i draghi ma abbiamo vinto di nuovo!

Abbiamo dimostrato che le nostre non erano solo teorie, abbiamo lavorato come abbiamo sempre fatto in home-working ed è andata benissimo, abbiamo utilizzato tutta la tecnologia e digitalizzazione di cui eravamo già maestri e abbiamo evitato migliaia di visite inutili, riuscendo a scoccare le nostre frecce di “Cupido Immobiliare” anche da lontano.

BENVENUTO AL 2021

Abbiamo ancora tante idee, tanto entusiasmo e tanto carisma da poter rivoluzionare noi stessi e rinascere come una fenice più forti di prima.

Anche se questo 2020 ci ha messo alla prova, non ci siamo mai piegati.

Vogliamo accogliere il Nuovo Anno a braccia aperte, perché con le consapevolezze e l’esperienza che questo 2020 ci ha regalato non c’è nulla che temiamo.

Vi auguriamo un felice ANNO NUOVO, pieno di soddisfazioni e successi.

