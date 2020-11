Affittare dall’estero, 3 ragioni per affidarsi a TiAffitto

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una interessante serie di clienti che dall'Italia hanno deciso di trasferirsi in Ticino.

Sarà stata la paura di un altro cupo lockdown Milanese o la sicurezza di una Nazione sicura e stabile, ad ogni modo sono stati molti quelli che abbiamo potuto aiutare nella difficile ricerca di una casa dall'estero.

Trasferirsi in un luogo che non si conosce non è affatto facile.

Il nostro cantone, infatti, presenta un numero di appartamenti sfitti decisamente alto, il che solo apparentemente rappresenta un aiuto per chi è in cerca di una nuova sistemazione.

In realtà più che portare vantaggi in termini di prezzo d’offerta, la maxi-disponibilità di appartamenti tra cui scegliere genera soprattutto confusione in chi è alla ricerca di una casa.

Soprattutto se, come nel caso di chi si trasferisce in Ticino dall’estero, non si ha una grande conoscenza dell’area in cui si vuole abitare.

Per questa ragione, affidarsi a un’agenzia immobiliare pare di certo la scelta più saggia da fare in queste circostanze.

Come sempre vogliamo rendere serena - per i nostri clienti - la ricerca di un immobile e proprio per questo abbiamo individuato tre aspetti per cui uno straniero in cerca della tranquillità Svizzera, dovrebbe affidarsi proprio a noi.

- Il primo punto è certamente l’enorme conoscenza del territorio e del mercato immobiliare da parte di tutti i nostri agenti.

Per una persona che si trasferisce in Ticino dall’estero questo fattore rappresenta un surplus di enorme valore, che non può che ridurre i tempi di ricerca, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Bisogna tenere presente che a rendere l’azione di TiAffitto estremamente efficace è la rete di agenti e collaboratori che, in grande sintonia, lavora per accontentare le richieste del cliente.

Inoltre, il contatto diretto via e-mail o messaggistica Whatsapp può rendere molto più facile la comunicazione con gli agenti stessi, e rendere il percorso di ricerca di una nuova abitazione molto più agevole.

Per quanto riguarda la lingua ancora una volta non dovrai preoccuparti perché con circa 10 broker attivi sul territorio da noi potrai certamente trovare chi parla in modo fluente la tua lingua madre.

- La seconda ragione è puramente di ordine pratico.

Se si vive all’estero, l’unico modo per visionare delle case è prendere delle ferie e volare in Ticino: non esattamente un processo facile da realizzare, soprattutto se si ha intenzione di visitare - come è logico che sia - più di un appartamento.

E qui sono in sostanza due gli aspetti positivi, in primis il fatto di disporre di un video interno per ogni immobile permette una scrematura non indifferente senza scomodarsi per poi scoprire che un appartamento non era assolutamente quello che credevi.

A questo si affianca anche la descrizione specifica e dettagliata.

In secondo luogo si potrà contare su di un agente responsabile del territorio, che provvederà ad organizzare una serie di visite in un’unica giornata, in maniera tale da poter ridurre drasticamente i viaggi pre-trasloco.

- Il terzo punto è legato a quella che potremmo definire burocrazia.

Il personale di TiAffitto non solo potrà informare il cliente straniero riguardo alle normative legate all’affitto di una casa, ma sarà anche in grado di produrre direttamente in agenzia i documenti necessari alla conclusione di una trattativa, dall’assicurazione di responsabilità civile all’atto di solvibilità.

I nostri consulenti ti offriranno una panoramica a 360 gradi di tutto quello che ti serve per diventare un residente Svizzero.

Potremo sostenerti anche in ambito di fiscalità, ottenimento del permesso di dimora, iscrizione dei figli a scuola e ogni altra questione che possa esserti di aiuto per la tua nuova vita Elvetica.

La mole di documenti richiesti e l'incertezza che la cattiva conoscenza potrebbe infatti rendere questa ricerca carica di stress e preoccupazioni.

Caro nuovo ambizioso residente in Svizzera, chiamaci al +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75.

Puoi anche scriverci una mail a info@tiaffitto.ch spiegandoci la tua situazione e i tuoi desideri.

La tua Relocation in Svizzera sarà molto più semplice e pratica di quello che immagini.

Ti aspettiamo!

TiAffitto