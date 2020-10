Disdetta dimenticata? Ecco come cercare un subentrante

Lo sappiamo, gli immobili belli non rimangono sul mercato a lungo e hai firmato in fretta e furia un nuovo contratto per non perdere il dolce rifugio che hai sempre sognato.

Fra la fretta e l’entusiasmo non hai pensato alla disdetta del tuo attuale contratto ed ora l’euforia ha lasciato spazio all’ansia.

Intanto non sei solo, questo è un errore che in molti commettiamo ma ti do una buona notizia: posso aiutarti ad uscirne.

Questa dimenticanza può costarti una fortuna, niente di più vero, dopo tutto il contratto di locazione è chiaro: non ti resta che continuare a pagare o trovare un nuovo inquilino che subentri al tuo contratto in essere.

Anche se il proprietario che stai per lasciare è stato sempre gentile e accomodante nel corso degli anni, non aspettarti sconti: lui guadagna sull’affitto e lasciarti andare via senza avere un sostituto significa per lui perdere irrimediabilmente denaro.

Anche se impiegasse appena un mese a trovare un sostituto, infatti, avrebbe comunque perso una mensilità. Non si tratta di avere il cuore di pietra… ma solo di affari.

L’unica soluzione, in questi casi, è adoperarsi per trovare un subentrante che ti permetta di lasciare l’abitazione senza strascichi per te e problemi per il proprietario.

Un compito niente affatto facile, perché in Ticino sono migliaia gli appartamenti sfitti in cerca di un inquilino.

L’impresa pare davvero impossibile, soprattutto se a farlo sei da solo, un solo tuo piccolo annuncio in una marea di nuovi immobili.

Per rimanere visibili in questo immenso mercato puoi scegliere di pagare i portali che tutti conosciamo per rimanere sempre in prima pagina ma non avrai comunque la certezza del risultato perché spesso, anzi, quasi sempre non è sufficiente.

Senza considerare che facendo in totale autonomia avrai sulle spalle un carico di stress non indifferente.

Forse sarai fra quelli commettono errori banali ma fatali: come, ad esempio, pubblicare annunci allarmanti in cui si utilizza la parola “urgentemente”: un avverbio che non farà altro che allontanare la soluzione del problema.

Perché? Perché chi leggerà l’annuncio sarà spinto a domandarsi perché tu stia lasciando di tutta fretta l’appartamento: ci sono problemi con l’abitazione o col proprietario?

E anche se riuscirai a spiegargli le tue ragioni, molto probabilmente non si fiderà.

Fare da solo significa anche descrivere in maniera poco dettagliata - o appetitosa - l’abitazione che si sta lasciando, a differenza di quanto farebbe un esperto.

Per non menzionare il fatto che un annuncio fai da te tende a disperdersi facilmente tra le decine di siti di annunci immobiliari.

Infine, se pure riuscissi a interessare un potenziale subentrante solvibile - quindi una persona che lavora e che ha i suoi impegni - poi dovresti essere reperibile per le visite all’appartamento, il che presuppone incastrare i suoi orari con i tuoi: insomma, perdere altro tempo (e denaro).

Non voglio spaventarti, quello che voglio dirti è che se hai fretta non conviene lasciare nulla al caso.

La soluzione più facile al problema è rivolgersi a degli esperti, che con le proprie competenze e il proprio tempo saranno in grado di trovare un subentrante in tempi rapidi.

Avrai a disposizione un team esperto e formato che si occuperà di scremare i clienti, organizzare visite, recuperare la documentazione e fare pressioni alle “spesso troppo lente” amministrazioni.

Potrai rendere il tuo annuncio appetibile, grazie a copywriter esperti che sapranno conquistare il tuo target con le giuste parole e strategie, e potrai usufruire di un lavoro di marketing costruito ad hoc e molto costoso per uno solo.

Ti sembreranno parole inglesi e dal suono ridondante eppure saranno la tua salvezza per uscire da una situazione difficile.

In bocca al lupo!