Subentrante dove sei? Ecco come scovare quello giusto

Vivi in affitto con la tua famiglia, desideri cambiare casa - magari acquistare il tuo primo appartamento - e la tua ricerca finalmente ti conduce all’abitazione giusta: è nell’area della città che ti piace, ha la giusta metratura, quella luce che ti dà benessere e non necessita di troppi lavori di ristrutturazione.

Perfetta, insomma.

Peccato, però, che il tuo contatto di affitto scada soltanto tra qualche mese. Cosa fare?

In questi casi, la soluzione migliore per lasciare la casa in cui si abita senza perdere soldi è quella di trovare un subentrante, ovvero un soggetto che possa riprendere il tuo contratto di affitto, alle stesse condizioni e che ti sostituisca di fatto nel pagamento della pigione.

Questo ti eviterà di vederti costretto a pagare una doppia pigione.

La legge infatti ti considera responsabile del pagamento sino a termine legale del contratto di locazione.

Anche se la ricerca di un subentrante non è di certo di un’impresa facile, non dovrai temere perché come sempre le strategie e la professionalità di Swiss Realty Partners corre in tuo aiuto.

Il rischio di procedere questa strada in autonomia è quello di non riuscire a raggiungere il risultato nei tempi previsti con un conseguente carico di stress.

Inoltre, la conoscenza delle leggi e l’esperienza di un agenzia immobiliare può evitarti di commettere degli errori piuttosto comuni che spesso capitano a chi si trova nella tua situazione.

Tra tutti, quello di pubblicare un annuncio in cui spunta l’espressione

“cercasi subentrante urgentemente”: una frase del genere è quanto di più lontano possa esserci dalla soluzione del problema.

Nel leggere il tuo annuncio, infatti, il potenziale nuovo inquilino potrebbe domandarsi perché tu stia “scappando” in fretta e furia dall’appartamento che vuoi “rifilargli”.

È possibile che sorga in lui il dubbio che ci siano problemi con il proprietario di casa, che questi sia un personaggio poco piacevole con cui avere a che fare; oppure che sia la casa stessa a presentare dei problemi irrisolvibili.

Rivolgersi a un professionista del mondo immobiliare per cercare un subentrante, inoltre, significa anche descrivere in maniera più “appetitosa” la casa che stai lasciando: l’agente saprà quali dettagli inserire ed esaltare.

Inoltre, bisogna sottolineare come un annuncio inserito sulla bacheca di un’agenzia di prestigio risulti sicuramente più visibile di uno privato, magari pubblicato su un sito di annunci generalisti.

Affidarsi a un’agenzia, infine, torna utile per tutta quella che è la parte pratica e burocratica della sostituzione di inquilino.

Sarà l’agenzia a organizzare le visite del potenziale subentrante nella casa che vuoi lasciare, coordinando le tue necessità con le sue; e toccherà anche all’agente controllare se il subentrante è in regola dal punto di vista legale, ovvero provvisto di tutta la documentazione necessaria per affittare casa.

Mi capita spesso di sentire di situazioni al limite della legalità che con il nostro supporto non si sarebbero mai verificate, come ad esempio candidature respinte senza giusta causa o potenziali subentranti spaventati da improbabili colloqui con il proprietario.

Affidarsi al caso non è mai una scelta sana in molti aspetti della propria vita, ogni nuovo progetto merita di essere seguito e portato a termine con serenità e fiducia.

