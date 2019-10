Allarme subentrante: è impossibile trovarlo da solo se non vuoi perdere la casa e i tuoi soldi

Hai trovato la casa dei tuoi sogni.

Ha proprio tutte le caratteristiche che cercavi.

E’ perfetta in ogni singolo spazio: il numero di stanze è perfetto, sprizza da tutti i pori profumo di famiglia e sicurezza.

Il quartiere è quello giusto: calmo e, allo stesso tempo, pieno di tutti comfort di cui hai bisogno.

Hai già immaginato come arredare ogni singolo angolo e con la testa abiti già lì dentro.

La casa attuale ti sta ormai stretta e hai solo voglia di andartene...

Non vedi l’ora di organizzare il trasloco, pensi già a quali mobili buttare o regalare e, preso dall’entusiasmo, hai già firmato il contratto. Magari hai anche bloccato la caparra in banca…

C’è solo un “piccolo” neo in tutto questo.

Dietro l’angolo c’è qualcosa che attenta alla tua felicità.

Perchè se non ti sei ricordato di dare la disdetta in tempo, stai rischiando di perdere l’occasione di vivere nella casa che cercavi da mesi o anni.

Stai rischiando di rimanere ad abitare in un posto che non va più bene per te, oppure, se sei deciso a trasferirti, di trovarti a pagare ben DUE affitti contemporaneamente.

Caro inquilino, non sei solo.

Non immagini quanti stanno vivendo la tua stessa situazione e, molto spesso, non è assolutamente colpa tua.

Forse non sei solo molto pratico della lettura di contratti, oppure è semplicemente passato il mese entro cui avresti potuto inviare la disdetta regolare.

Avevi capito che bastava inviare la disdetta tre mesi prima, in qualsiasi momento dell’anno?

Non immagini quanti come te!

Ma non è sempre così: i proprietari, infatti, non sono sempre così flessibili. Potrebbero solo se vivi in un palazzo richiestissimo. Ma nella maggior parte dei casi non è così.

Il tuo, infatti, è solo uno dei potenziali 6000 immobili in Ticino che faticheranno a trovare un inquilino che voglia vivere in quelle mura.

Eri convinto di avere un ottimo rapporto con il tuo padrone di casa?

“È sempre così gentile, mi invita anche a bere il caffè”

Ora che provi a chiedergli di uscire prima della scadenza, ti ha risposto un secco “NO!”

Non te lo aspettavi?

Quando si tratta di contratti e soldi potresti stupirti di quanto il pensiero “Basta che gli spiego il problema e lo avviso, non mi farà alcun problema ad annullare il contratto!” sia TOTALMENTE falso.

Il proprietario guadagna sull’affitto e non avrà pietà della tua volontà di cambiare casa, perchè più bella o comoda di quella attuale.

A lui interessa solo che i soldi arrivino come da contratto. E se sono passati i termini della disdetta, non ti lascerà andare a cuor leggero: vorrà un subentrante affidabile che prenda il tuo posto.

E poi, prova a metterti nei suoi panni: se tutti entrassero e uscissero a piacere, sarebbe il caos.

Magari il tuo proprietario non sai nemmeno chi è, e gli unici con cui hai contatti sono quelli dell’amministrazione del tuo palazzo, che continuano a non darti attenzione.

E allora giù di: “La consulente che si occupa del suo stabile lavora solo il giovedì dalle 9 alle 11!”

Sai una cosa? Non hai nessuna chance di beccare la chiamata perché come te, altri 100, avranno proprio bisogno di loro proprio in quel momento.

Ecco l’amara verità.

A nessuno importa dei tuoi sogni.

Anche se non hai mai disturbato nessuno, anche se ti sei sempre arrangiato per i piccoli lavoretti da fare in casa…

… nonostante tutto nessuno ti aiuterà.

ANZI.

Se potranno, ti remeranno contro.

Dunque l’unica SOLUZIONE qual è?

...ti starai chiedendo a questo punto.

Devi presentare un subentrante solvibile che prenda il tuo posto nel contratto di locazione e che accetti tutte le condizioni che hai accettato tu a suo tempo.

Se non lo fai, e hai comunque deciso di firmare il contratto per il nuovo appartamento… mi dispiace dirlo, ma ti sei cacciato in un bel guaio!

… purtroppo non hai pensato ad una cosa importante:

TROVARE UN SUBENTRANTE E’ UN’IMPRESA DIFFICILE!

Eppure tu devi farlo entro la data del trasferimento e, molto probabilmente, non è rimasto più tanto tempo.

Perchè è così difficile trovare un subentrante?

Perchè il tuo appartamento, per quanto sia comodo e spazioso, è appena diventato uno dei SEIMILA appartamenti sfitti del Ticino.

Questo significa che oltre al tuo appartamento ci sono altri 5999 appartamenti che cercano un inquilino.

Di fronte a questi numeri, capisci bene che non è così facile trovarne uno per il tuo.

Ci sono tanti altri appartamenti più appetibili, belli, ben posizionati e meno cari: come farai ad affittare il tuo in così poco tempo?

E’ semplice: da solo NON puoi.

Ecco cosa fa solitamente l’inquilino disperato alla ricerca urgente di un subentrante (tutte cose che non faranno altro che allontanare possibili inquilini dall’appartamento invece che attirarli!).

Individua l’appartamento dei suoi sogni ed inizia ad organizzare il trasloco, sognare un vita migliore e, perchè no, anche ad arredarlo secondo i suoi gusti.

Firma il contratto e dà la cauzione.

Ogni tanto si ricorda che dovrebbe trovare un subentrante, così inizia a spargere un po’ la voce tra gli amici e mette qualche annuncio sparuto in giro.

Dopo qualche settimana, si rende conto che il termine sta per scadere e che, in poco tempo, il subentrante dovrebbe prendere il suo posto.

A quel punto capisce che nessuno lo ha contattato e che gli annunci sono spariti, insieme ad altri migliaia più allettanti che, comunque, nessuno legge.

Cosa fa subito dopo l’inquilino disperato?

Comincia ad andare nel panico e a spendere tanti soldi in azioni che non servono a nulla, se non a bruciare il conto risparmi:

- Inizia ad inscatolare la casa e a togliere gli arredi. Solo a quel punto si ricorda che non ha fatto le foto per pubblicizzare l’immobile;

- Scatta delle foto con il cellulare con gli scatoloni bene in vista, in modo da dare quel senso di disordine e caos che rendono l’appartamento circa dieci volte meno affascinante di prima;

- Scrive annunci allarmistici, usando frasi come “CERCASI URGENTEMENTE SUBENTRANTE”, senza considerare che li faranno scappare. Gli inquilini vogliono la casa perfetta per loro e nessuno prende una casa per fare un favore ad un estraneo o per aiutarlo a risolvere i suoi problemi;

- Scrive “NO PERDITEMPO”!!! Mettendo in dubbio la propria simpatia ed i modi cordiali, sembrando invece un’anziana inferocita;

- L’inquilino disperato è a lavoro e non può rispondere tutto il tempo. Appena pubblica l’annuncio lo chiamano in tanti. Non potendo dar subito retta ai potenziali inquilini, quando vengono richiamati non ricordano più nemmeno perchè lo hanno fatto. Promettono di chiamare quando riusciranno a risalire all’annuncio, ma non lo faranno MAI più;

- L’inquilino disperato diventa “l’immobiliarista per caso” e passa le serate a spammare annunci, iniziando anche a spendere del denaro per poter essere in evidenza sui portali;

- Ogni minuto libero lo passa a sistemare la casa è a prepararla per la prossima visita.

Alcuni bidoneranno senza alcuna educazione, altri si presenteranno e diranno che la casa non è assolutamente come avevamo immaginato dalle foto;

Nel frattempo, se l’inquilino disperato non vuole perdere la casa dei suoi sogni - e ha già dato la caparra - comincerà a pagare sia l’affitto dell’appartamento che dovrebbe lasciare, sia quello del nuovo appartamento, prosciugando letteralmente i soldi messi da parte!

Dopo qualche settimana, si rende conto che il termine sta per scadere e che, in poco tempo, il subentrante dovrebbe prendere il suo posto.

Ed il subentrante, in tutto questo, non accenna a farsi vedere.

A quel punto capisce che non puoi più farcela da solo, che ha già bruciato soldi e tempo e che non ha risolto nulla.

Ok basta, fermiamo la giostra.

Lo stress è nemico delle soluzioni e TiAffitto arriva in tuo soccorso.

In questi anni, infatti, abbiamo creato un sistema quasi infallibile per trovare subentranti in poco tempo.

Un sistema testato sulla nostra “pelle” e su quella di centinaia di clienti nella tua stessa situazione.

Era tutto molto più semplice fino a qualche anno fa.

Bastava inserire un annuncio su un buon vecchio giornale e in poche settimane la casa veniva affittata.

Poi sono state costruite più case del dovuto e tante persone sono andate via dalla Svizzera.

Ora ci sono addirittura 6000 appartamenti vuoti che rendono la tua casa impercettibile all’occhio dei nuovi inquilini come lo sarebbe una gocciolina nell’immenso mare.

Cosa facciamo noi di TiAffitto che gli altri non fanno?

- Abbiamo un sistema di marketing che ci permette di pubblicare ogni singolo giorno i nostri immobili in prima pagina su ogni portale immobiliare del Canton Ticino.

- Trattiamo la tua casa, come se fosse una proprietà da 10’000’000, anche se è un semplice 2.5 locali degli anni ‘80.

- Facciamo delle bellissime foto professionali e un video che ci evitano tante visite inutili.

- Prima di portare un cliente a casa tua, faremo una scrematura, in modo tale da portarti solo “clienti caldi” ed interessati finalmente al tuo immobile.

Grazie a tutto questo ti eviteremo di:

- incrinare i rapporti con il proprietario che non vuole lasciarti andare via da casa;

- di scrivere annunci allarmistici ai quali nessuno risponderà perchè non rispecchiano i loro veri interessi;

- di finire tutti i soldi che servono per arredare la casa dei tuoi sogni, e che invece stai buttando in annunci che non leggerà nessuno, pagando portali e un doppio affitto inutilmente…

Tutti quelli che ci hanno scelti per la ricerca del subentrante, hanno risparmiato un sacco di soldi e tempo.

Guarda cosa dice di noi Alessia Romano:

“Per quasi 3 mesi ho cercato disperatamente un subentrante che entrasse da subito nel mio appartamento, ma purtroppo senza nessun esito.

Ero sfinita e disperata, finché come ultima spiaggia ho provato a contattare TIAFFITTO, che, tramite conoscenze, ho sentito che fossero bravi nel loro lavoro e che forse riuscivano ad aiutarmi.

Beh ,ad oggi posso solo confermare, sono riusciti in una decina di giorni a trovarmi subentrante e, aggiungo anche, senza nemmeno una visita ma soltanto tramite le foto e video fatti direttamente da loro.

L’unica cosa di cui mi pento, è di non averli contatti prima. Se lo avessi fatto sicuramente non avrei pagato affitti a vuoto (visto che già non vivevo più li), ma sicuramente non ricapiterà.

Ad ogni modo, ad oggi, li ringrazio di vero cuore, in primis per la professionalità.. ma oltre a questo anche perché sono due persone in gamba, gentili e sempre disponibili.. e oltretutto li ringrazio per la pazienza avuta nei miei confronti, visto che nella mia preoccupazione rompevo ogni due minuti...

Yohanna e Dario, ancora grazie per tutto. Sicuramente in futuro se mai ne avessi bisogno, contatterò voi al volo.”

Alessia Romano

Sul sito TiAffitto.ch abbiamo tantissime altre testimonianze uguali a questa e ora voglio spiegarti perchè facciamo così bene il nostro lavoro.

Anzitutto non permettiamo che il tuo rapporto con il proprietario di casa si rovini, in quanto pensiamo a tutto noi.

Se già si fosse incrinato… beh, come tuoi intermediari ci occuperemo di risolvere la situazione. Tu non dovrai pensare più a niente.

Inseriremo il tuo annuncio ben in vista e scritto in maniera tale da spiccare sugli altri. Non useremo mai parole come “urgente”, “cerco subito”. Metteremo in risalto, come solo i nostri copywriter sanno fare, tutti i punti di forza del tuo appartamento.

Gli interessati ci contattano, ci raccontano la loro situazione e i loro sogni.

In pratica ci dicono cosa stanno cercando e cosa hanno da offrire.

Noi lavoriamo sodo per loro per trovare una NUOVA abitazione che sia migliore di quella che hanno, senza farli impazzire tra mille annunci.

La tua casa sarà sicuramente quella perfetta per una delle decine di persone che ci contattano giornalmente, grazie alla grande autorità che ci siamo costruiti come agenzia immobiliare qui in Ticino.

Cosa stiamo facendo in questo momento?

Stiamo lavorando per te e tu ti stai rilassando pensando a come arrederai il nuovo nido d’amore.

Senza alcuno stress, senza dover pensare a niente.

Poi faremo qualcosa di molto importante per te: gestiremo noi la trattativa tra il proprietario e il nuovo inquilino, accertandoci che sia solvibile ed affidabile.

Se il tuo proprietario di casa non accetta il tuo subentrante, nonostante questo abbia tutte le carte in regola, sai cosa accade?

Tu non devi fare più nulla, perchè sei libero di cambiare casa e noi sapremo come difenderti in caso di contenzioso.

Se ti affidi a noi, quindi, eviterai di essere solo e stordito in tutta questa baraonda di azioni da compiere perché tutto si svolga al meglio.

Se hai deciso di rimanere impigliato nella situazione stressante della ricerca del subentrante, puoi decidere di non dare una seguito a questo articolo…

… se invece vuoi sentirti libero di pensare ad una nuovo vita in una casa più bella, senza spendere soldi inutili e risparmiando tanto tempo…

… allora fai come Alessia, affidati a TiAffitto e l’unica cosa che rimpiangerai sarà quella di non averlo fatto prima!

Quando deciderai di farci lavorare al posto tuo, troverai solo trasparenza ed onestà.

Avrai infatti da subito accesso al mandato e a spiegazioni dettagliate sui nostri prezzi e servizi.

Nessuna clausola nascosta, ci sceglierai solo dopo averci conosciuto dettagliatamente.

Finalmente puoi ricominciare a vivere la vita dei tuoi sogni senza stress e spreco di soldi inutili.

Chiama al +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 e ti daremo ogni informazione sui nostri costi e sui passi da intraprendere per la ricerca del tuo subentrante.

E oggi è un meraviglioso giorno per affittare, finalmente, la tua casa.

Il team di TiAffitto.ch