Diventa proprietario di casa al costo della Cassa Malati!

Forse, leggendo il titolo, potresti pensare che sia lievemente pretenzioso.

Non voglio ingannarti, effettivamente lo è. Ma solo perchè è anche, estremamente, veritiero. E posso dimostrartelo se leggerai per intero questo articolo.

Nelle prossime righe ti svelerò come potrai diventare proprietario di casa al prezzo di una sola Cassa Malati.

Se quello che stai cercando è una comoda e tranquilla abitazione, a Monteggio, sorgerà la “Residenza Due Laghi”.

Immersa nella natura e tranquilla, ma allo stesso tempo vicina a Lugano, è certamente il luogo perfetto per persone singole, coppie e famiglie che cercano una prima abitazione.

Il progetto prevede la costruzione di due edifici residenziali indipendenti, costituiti da un piano interrato e 3 piani fuori terra.

Al piano interrato di ogni palazzina c’è un’autorimessa. I posti auto coperti complessivi sono 34. Inoltre vi sono 5/6 parcheggi esterni per ospiti e visitatori.

Ai piani superiori troviamo gli appartamenti di taglio prevalentemente da 1,5 - 2,5 e 3,5 locali.

Ogni edificio ha un totale complessivo di 17 appartamenti.

Gli appartamenti sono perfetti anche per le famiglie, dato che è possibile unire dei tagli in un comodo 4,5 locali. La residenza sarà perfettamente collegata con le scuole, tramite un servizio di pulmino. Al suo interno, inoltre, sorgerà un divertente parco giochi adatto ai più piccoli.

Insomma, il luogo ideale per chiunque voglia abitare in un posto sereno, nuovo e - nello stesso tempo - vicino alla città e ben collegato ai servizi.

E tu puoi diventare proprietario di una di queste case a partire da soli 300 CHF al mese.

ECCO COM’È POSSIBILE

Per prima cosa se stavi pensando di comprare casa saprai che la banca ti chiederà, per legge, di mettere il 20% del valore dell’immobile come capitale proprio.

Ci sono altre metodologie per investire meno capitale, ne parleremo più avanti. Per ora ti spiego l’ipotesi più frequente.

Se ti accontenti di un grazioso 1,5 locali, il prezzo dell’immobile è 200.000 CHF.

In pratica circa 4.000 CHF al mq, che sul nuovo - e così vicino alla città - è un prezzo praticamente introvabile.

Se percepisci un reddito di 37.000 CHF annui, la banca ti concederà il prestito. Dovrai dargli immediatamente il 20% del valore dell’immobile come capitale proprio - che è 40.000 CHF.

Da quel momento in poi, puoi mettere piede nella tua nuova abitazione.

E lo farai spendendo pochissimo, mensilmente.

Le spese per questo acquisto, infatti, sono l’1% annuo di interessi - che equivalgono a 1.600 CHF all’anno.

L’ammortamento si aggira intorno ai 2.000 CHF annui.

Se facciamo due semplici calcoli, ecco cosa avviene.

Le spese totali annue, per l’acquisto di casa, si aggirano attorno ai 3600 CHF.

Mensilmente, quindi, spenderai esattamente 300 CHF - ossia nulla di più di quello che spenderesti per una comune cassa malati. Con la differenza che in questo caso acquisti casa tua e diventi proprietario di un immobile!

Se hai l’acquolina in bocca e vuoi lasciarti tentare da una casa un po’ più grande - ad esempio un comodissimo 2,5 locali - potresti decidere di investire qualcosa di più.

In pratica come quando scegli di pagare una cassa malati complementare, invece che quella “base”.

Guarda qui: un 2,5 costa 250,000 CHF.

Il 20% sull’investimento è 50.000 CHF. Tra spese di interessi e ammortamento dovrai pagare circa 4500 CHF all’anno, che altro non sono

che 375 CHF al mese!

E non è finita qui.

Se hai pensato di trarre un profitto da questo acquisto, allora sei nel posto giusto. Monteggio è sicuramente l’opzione che aspettavi per percepire da questo acquisto conveniente una buona rendita, sicura e duratura nel tempo.

Seguimi.

Se tu e la tua famiglia avete risparmiato qualcosa con impegno, è possibile che tu sia in possesso di circa 40.000 CHF e vuoi farli fruttare.

Compri, secondo i calcoli che abbiamo fatto prima, un 2,5 locali nuovo, che decidi di mettere a reddito.

Un affitto, in quella zona, per un 2,5 locali nuovo si aggira intorno ai 1100 - 1200 CHF.

Calcolando le spese di 375 CHF/mese, ti rimangono puliti in tasca più di 800 CHF/mese e una casa di proprietà.

Annualmente guadagni circa 10.000 CHF, che sui 40.000 CHF investiti sono il 25% di guadagno sul capitale investito.

Dove trovi un altro investimento che ti frutti 1/4 dei soldi che hai speso?

Esatto. Non altrove.

Pensi sia questa l’occasione giusta per comprare la tua prima abitazione in maniera intelligente e sicura? Vuoi guadagnare in maniera semplice grazie ad un piccolo investimento? Allora CLICCA QUI e guarda il video di Monteggio. Poi lascia i tuoi dati. Sarai ricontattato velocemente per una consulenza specifica sull’operazione.

Se invece hai ancora un pizzico di attenzione da darmi, sto per presentarti un’ulteriore opzione per acquistare casa in maniera più che conveniente.

Allora apri bene le orecchie: stiamo per parlare di Rent To Buy!

Per comprare casa a Monteggio, infatti è disponibile l’opzione dell’affitto con riscatto.

ECCO COME FUNZIONA:

Se guadagni 45.000 CHF all’anno, ma non possiedi 50.000 euro per comprare casa, con il Rent to Buy ne bastano la metà per diventare

comunque proprietario di casa.

25.000 CHF è infatti ciò che ti è richiesto per poter acquistare con la formula dell’affitto con riscatto.

Perchè è estremamente conveniente?

Te lo spiego subito.

Versi 25000 CHF subito e basta. Ti accordi con il proprietario di casa di acquistarla entro due anni. Intanto paghi l’affitto e metti da parte dei soldi.

Infatti, per un 2,5 locali - al mese - paghi un affitto di 1200 CHF.

600 CHF li tiene il proprietario di casa, gli altri 600 vengono versati sul conto del tuo notaio e vanno a sommarsi ai 25.000 CHF che hai investito inizialmente.

A fine anno, su quel conto, accumulerai ben 6000 CHF.

Nel giro di 2 anni ha accumulato 14.400 CHF, i quali ti aiuteranno a diventare proprietario di casa. Se sei stato un po’ oculato e - durante i due anni - hai anche risparmiato qualcosa, hai accumulato i 50.000 CHF necessari per comprare casa.

Concludendo, questa formula è davvero conveniente perchè vai a pagare un affitto medio - magari lo stesso che stai pagando ora, forse anche qualcosa in meno - con la differenza che in questo caso stai acquistando l’abitazione e non buttando semplicemente soldi.

Oltretutto, stando a ciò che abbiamo detto in precedenza, quando casa è tua, le spese non sono più 1000 CHF mensili; si abbassano a 375 CHF.

Questo significa che metterai da parte ben 700 CHF in più al mese.

Li metti da parte oppure, a fine anno, ti compri finalmente la bella macchina che aspettavi da tanto tempo!

Che tu sia interessato all’acquisto, ad investire in un’operazione semplice, sicura e ad alto reddito, o alla formula di acquisto con riscatto, “Residenza Due Laghi” ha tutte le carte in regola per soddisfare i tuoi sogni.

Non aspettare oltre. Un’occasione simile, probabilmente, non tornerà più.

Scegli l’opzione migliore per te, clicca qui per cambiare oggi la tua vita, comprando finalmente la casa che hai sempre desiderato o investendo per un ritorno alto e duraturo nel tempo. Lascia i tuoi dati: sarai ricontattato velocemente per una consulenza specifica.

Se invece non vuoi aspettare CHIAMACI SUBITO al +41 91 921 24 28 o al +41 78 404 56 75.

Buoni affari!

Il team di Viverti.ch