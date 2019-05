Usa il cervello per non pagare l’affitto

Oggi vi presento un’operazione immobiliare che permetterà ad un semplice inquilino di diventare un proprietario in soli DUE ANNI.

Questa è una rara occasione, un investimento facile da interpretare anche se non sei un’immobiliarista esperto e vivi in AFFITTO da tutta la vita.

SE VUOI DIVENTARE PROPRIETARIO DI DUE APPARTAMENTI, VIVERE RIDUCENDO AL COSTO DI UNA CENA LE SPESE DI LOCAZIONE E SMETTERE DI BUTTARE VIA I SOLDI CHE SPENDI IN AFFITTO DEVI DARMI LA TUA ATTENZIONE PER I PROSSIMI 7 MINUTI.

Questo immobile si trova a Sigirino.

Un comune del Luganese, vicino al Monte Ceneri, perfetto per una persona che vuole vivere tra Lugano e Bellinzona.

È una di quelle località tranquille in cui chiunque vorrebbe crescere un figlio, dove ci sono ancora prati liberi di fiorire per tutto maggio, boschi nelle immediate vicinanze e tutti i servizi utili a soddisfare le esigenze di una piccola famiglia.

Questa casa Bifamiliare è composta da due appartamenti di 3.5 locali.

Entrambi sono perfetti per una coppia o un nucleo famigliare di tre persone.

Ora però stai con me, farò io i calcoli al posto tuo, tu immagina solo i benefici che otterrai grazie a questa strategia per diventare padrone della casa in cui vivi.

SITUAZIONE ATTUALE

Vivi in affitto, custodisci nel petto il sogno di comprare casa e ogni volta che paghi l’affitto senti una lama fredda lacerare il tuo conto corrente, colmo di sacrifici che odi sperperare.

Grazie a TiAffittoconRiscatto puoi smettere di vanificare ogni tuo sforzo, ogni affitto che verserai sarà il tassello di una proprietà che presto diventerà tua.

Oggi, ti presento questa rara occasione in cui possiamo chiudere l’operazione in soli DUE anni di Rent to Buy.

RISCATTARE L’INTERA PROPRIETÀ.

La casa di Sigirino che ospita i due appartamenti è acquistabile a soli 890'000 franchi, un prezzo davvero interessante sia per la zona che per le potenzialità.

Il primo 3.5 locali viene affittato a 1'290 franchi ed è quello in cui io ti consiglio di andare a vivere, il secondo invece viene locato a 1'090 franchi al mese (spese escluse).

ECCO COME SARANNO I PROSSIMI DUE ANNI SE DECIDI DI DIVENTARE UN INVESTITORE PARTENDO DAL RENT TO BUY.

TiAffitto con Riscatto è il primo sistema adatto al mercato ticinese.

L’ANTICIPO SULLA CASA

Per poter accedere al riscatto l’acquirente deve versare un importo minimo che garantirà all’attuale proprietario di casa l’interesse nei confronti del suo immobile.

Di solito partiamo di un minimo di capitale iniziale che equivale al 5% del valore della casa da riscattare.

IN QUESTO CASO, parliamo di due immobili e di un’operazione da chiudere celermente (due anni al posto di cinque) quindi è necessario che l’anticipo sia di almeno il 10% del valore dell’oggetto.

Ti ricordo che in Svizzera un immobile è finanziabile da una banca solo all’80%.

Quindi fatte le somme per accedere questa operazione DEVI VERSARE INIZIALMENTE 90'000 FRANCHI.

1. Anticipo a favore dell’attuale proprietario 90'000 franchi per entrambi gli appartamenti.

L’AFFITTO PER I PRIMI DUE ANNI

Da questo momento potrai preparare le valigie e gli scatoloni perché potrai iniziare a vivere nel 3.5 locali più grande con un regolare contratto di affitto con riscatto.

L’affitto previsto per questo oggetto è di 1'400 franchi, più 200 di spese per i primi due anni.

La differenza in questo caso è che invece di buttare i soldi in affitto questa somma si dividerà in due parti:

1°) 900 franchi al mese andranno al proprietario, così coprirà tutti i costi ipotecari e le spese che ha sull’immobile.

2°) 500 franchi al mese andranno sul conto Risparmio del Notaio che conserverà questi soldi per il riscatto finale.

2. Avere una spesa mensile per vivere di 1'400 franchi per soli due anni.

IL SECONDO APPARTAMENTO

So che hai pagato l’anticipo per il secondo appartamento in affitto, in questo momento lo utilizzeremo per aiutare il proprietario a non perdere dei soldi, quindi l’intera pigione la incasserà lui mentre tu pensi a risparmiare dei soldi. Piccoli sacrifici oggi, benefici a lungo termine.

QUANTO DEVI RISPARMIARE DEL TUO STIPENDIO

Abbiamo ipotizzato che il nucleo familiare ideale per questa operazione sia una coppia che guadagna complessivamente 150'000 franchi all’anno.

Ciò equivale ad uno stipendio di 5'700 franchi al mese a testa.

Ogni mese dovreste poter RISPARMIARE SPONTANEAMENTE almeno 1'312,50 franchi a testa e depositarli su un conto che toccherete SOLO dopo 24 mesi.

Forse saranno due anni di sacrifici ma vedrai che tutto tornerà a splendere in un battibaleno perché al termine dell’operazione non spenderete più praticamente nulla.

Se pensi che sia impossibile risparmiare questa cifra, vedrai che il nostro consulente finanziario ti stupirà riuscendo a giostrare i tuoi numeri fino a fare emergere questo bottino dalla tua quotidianità.

Questi 63'000 franchi risparmiati ti ripagheranno per tutta la vita, sarai libero dalla prigione della pigione eterna.

3. Avete risparmiato ben 63'000 franchi in due anni.

IL CONTO RISPARMIO DEL NOTAIO

Come detto 500 franchi al mese del tuo affitto andranno su un conto di cui il notaio è custode.

Su quel conto in due anni avrai la bellezza di 12'000 franchi. Sono una garanzia per il Proprietario di casa che sta rinunciando al suo reddito sull’immobile locato per permetterti di acquistare la sua casa.

4. Hai 12'000 franchi sul conto risparmio dal notaio per la casa di cui sarai proprietario.

LA CASSA PENSIONE

Questo punto varia da molti fattori, se sei dipendente e lavori da almeno dieci anni avrai un conto diverso da quello di un indipendente che lavora in proprio da 15 anni.

Facciamo un’ipotesi su una coppia con una età media di 35 anni, con un lavoro da dipendente (70'000 franchi annui circa).

Secondo le nostre stime, la coppia potrà accedere ad almeno 13'000 franchi di cassa pensione ed usarli come capitale proprio.

5. Usi 13'000 franchi della tua cassa pensione.

SONO PASSATI DUE ANNI

Ricorda che questo elenco puntato riassume l’importante sforzo che ti permetterà di possedere DUE APPARTAMENTI, non uno solo.

In questo momento hai risparmiato 63'000 franchi su un conto privato.

Hai già versato 90'000 franchi.

Hai sul conto deposito del notaio 12'000 franchi.

Probabilmente potrete prendere 13'000 franchi di cassa pensione.

IN SOLI DUE ANNI HAI SUL CONTO “CASA” 178'000 franchi.

ORA VIENE IL BELLO, METTI VIA LA CALCOLATRICE E IMMAGINA LA TUA NUOVA VITA DA PROPRIETARIO IMMOBILIARE.

178'000 franchi equivalgono esattamente al 20% di 890'000 franchi ed è la percentuale che la banca ti chiede per finanziare il tuo immobile.

Per avere una garanzia sulla tua capacità, tutte le banche svizzere ti chiederanno di mettere il 20% del valore della casa in capitale proprio.

POSSIAMO ANDARE A ROGITO, la nostra banca di fiducia ti concederà il credito e potremo finalmente incoronarti come “PROPRIETARIO IMMOBILIARE”.

Ora possiedi DUE appartamenti.

Quello in cui vivi tu e quello in cui vive il tuo vicino di casa che ora è anche il tuo inquilino.

Il tuo inquilino paga 1'090 franchi al mese.

QUANTO TI COSTERÀ IN QUESTO MOMENTO VIVERE NELLA TUA CASA DI PROPRIETÀ?

Quindi 890'000 meno 178'000 diventa 712'000 franchi di ipoteca.

Possiamo calcolare un ammortamento dell’1% di 712'000 franchi di costo annuo equivale a 7'120 franchi all’anno, cioè 593,33 franchi al mese.

L’interesse della banca costa circa l’1% dell’80% che in soldoni sono 5'696 franchi all’anno.

Diviso 12 sono 476,60 franchi al mese.

IN TOTALE OGNI MESE SPENDERAI 1'067 franchi per entrambi gli appartamenti.

Ora prendiamo quello che incassi dall’appartamento e sottraiamo le spese totali e avrai un avanzo di 23 franchi ogni mese.

1'090 – 1'067 = +23 franchi ogni mese.

Dopo due anni di grandi sacrifici tu potrai vivere a costo ZERO.

SONO BASTATI DUE ANNI PER LIBERARTI COMPLETAMENTE DAL COSTO DELL’AFFITTO MENSILE CHE AFFLIGGEVA IL TUO CONTO ECONOMICO PERSONALE.

Dopo 15 anni o raggiunto il 33% dell’ammortamento del valore dell’immobile puoi smettere di ammortizzare.

Quindi, ti rimarrà un debito con la banca di 418'300 franchi, è presumibile che i tassi aumenteranno in futuro. Calcoliamo una peggiore ipotesi del 2% di interessi.

Il costo totale degli appartamenti sarà di 8'366 franchi all’anno, cioè 697,16 franchi al mese.

In pratica incasserai 1'090 – 697,16 = 392.84 al mese di guadagno per te mentre vivi gratis (4'714,08 all’anno).

Riassumendo tra quindici anni (o ammortizzando il 33%) vivrai senza spendere un centesimo e potrai farti una bella vacanza pagata dal tuo inquilino! Non male direi.

ORA CONCLUDIAMO LA PRIMA PARTE, POI TI SPIEGO COSA FAREBBE UN VERO INVESTITORE IMMOBILIARE INTELLIGENTE.

Siamo partiti usando una parte dei tuoi risparmi, non potevi essere finanziato inizialmente. Ecco perché abbiamo fatto un po’ di sacrifici per due anni.

Dopo due anni sei stato finanziato dalla banca e hai iniziato a vivere a costo ZERO.

Dopo 15 anni, stai guadagnando dei soldi mentre il tuo inquilino finanzia la tua operazione, ti ricordo che abbiamo chiesto 1'090 per un 3.5 locali nel Luganese che è una cifra davvero accessibile.

ORA SPINGIAMOCI OLTRE.

Se tu fossi un investitore con i contro razzi dopo i due anni di sacrifici e sapendo che stai vivendo a costo zero tireresti ancora un po’ la cinghia e in un futuro prossimo godresti di un ENORME beneficio a lungo termine.

Potresti decidere di mettere su un conto quei 1'400 franchi che ormai ti eri abituato a spendere per l’affitto.

In due anni arriveresti ad avere 33'600 franchi sul tuo conto risparmio degli affitti non pagati.

Se decidi di continuare con lo stesso stile di vita e mettere via anche gli altri 2'000 che abbiamo risparmiato per due anni avresti altri 48'000 franchi.

81'600 franchi in due anni, tieni duro e facciamo altri due anni così.

Se stai dubitando di riuscire a risparmiare così tanto in soli 6 anni ti chiedo di voltarti un istante e di osservare i tuoi ultimi 10 anni.

È possibile che tu abbiamo cambiato casa 2-3 volte e se sei in affitto avrai speso mediamente 160'000 franchi nella totalità ma ora non hai niente tra le mani, solo un contratto di locazione.

Dopo 4 anni hai conservato 163'200 franchi.

Puoi decidere di rimanere a vivere nella stessa casa oppure di fartene finanziare una nuova dal valore di 800'000 franchi.

Il 20% del valore di questo immobile equivale a 160'000 franchi.

Una casa più bella e più nuova, con finiture di pregio o comodità che prima non avevi. Ho già fatto io i calcoli, arrivati a questo punto puoi fidarti, spenderesti 960 franchi al mese di ammortamento e interessi sull’ipoteca sui tassi attuali, nella peggiore delle ipotesi i tassi saliranno e spenderai 1'200 franchi.

Al momento hai due immobili a reddito.

Il solito inquilino da 1'090 e quello in cui abitavi tu che ora puoi affittare a 1'290 franchi al mese per un totale di 2'380 franchi al mese.

Praticamente dopo 6 anni di sacrifici sei proprietario di TRE IMMOBILI, uno in cui vivi tu e due appartamenti a reddito a COSTO ZERO.

Perché gli affitti che incassi vanno a pagare la totalità dei tuoi debiti!

ECCO COME DEVI FARE PER DIVENTARE UN NUOVO INVESTITORE IMMOBILIARE ANCHE SE NON HAI UNA MILIONATA DA PARTE E VIVI IN UN 3.5 LOCALI DA 1'400 FRANCHI AL MESE.

Se questo articolo ha stimolato il tuo interesse devi assolutamente prendere il telefono, rifai da solo tutti i miei calcoli, cerca di capire se è uno scherzo o se davvero puoi liberarti dal fastidio di una pigione da pagare tutti i mesi.

UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO.

Ho scritto due articoli simili a questo con operazioni meno vantaggiose, il primo è andato in tre settimane, il secondo appartamento in SOLI tre giorni, se sei davvero interessato fissa SUBITO la tua visita e la consulenza con il nostro consulente finanziario.

