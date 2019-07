Vivere (quasi) gratis in una casa con piscina

Nell’articolo di oggi vi dimostrerò come con un piccolo investimento una famiglia può VIVERE GRATIS in un 4.5 locali con PISCINA.

Se stai cecando una casa da acquistare che valga circa 1'000'000 (un milione) di franchi questa è l’occasione che aspettavi e che capita RARAMENTE in TICINO.

Non sto parlando di semplice RISPARMIO, questa è un’operazione immobiliare alla portata di tutte le famiglie ticinesi che vogliono diventare padroni della casa in cui vivono CON UN BENEFICIO INCREDIBILE, quello di poter VIVERE A COSTO ZERO.

Se pensi che questo non sia possibile, segui le mie parole fino in fondo all’articolo e ti dimostrerò che sarà semplice ed intuitivo.

ECCO LA BIFAMILIARE CON PISCINA E GIARDINO CHE TI TRASFORMERÀ IN UN PROPRIETARIO DI CASA A COSTO quasi NULLO.

Questa proprietà è composta da due appartamenti di 4.5 locali, uno situato al Piano Terra e l’altro al primo piano.

Quello al Pianterreno è più piccolo, è adatto ad una famiglia composta da tre persone ed ha la fortuna di avere un Giardino Privato.

L’appartamento al Primo Piano ha una superficie di 115 mq ed è perfetto per una famiglia composta da 4 persone. Il valore aggiunto di questo magnifico appartamento è sicuramente la piscina esterna e la terrazza meravigliosa in cui passare magiche serate in totale relax con i propri amici e parenti.

Se vuoi VEDERE IL VIDEO di questi appartamenti dovrai SEGUIRE TUTTO il mio ragionamento e poi troverai al termine dell’articolo il link che ti porterà ai dettagli della casa.

ORA SCOPRIAMO ASSIEME COME POTRAI INVITARE I TUOI AMICI E COLLEGHI AI PARTY ANCHE SE PENSAVI DI DOVER SACRIFICARE METÀ DELLA TUA VITA A RIPAGARE UN DEBITO CON LA BANCA.

Per prima cosa se stavi pensando di comprare casa saprai che la banca ti chiederà, per legge, di mettere il 20% del valore dell’immobile come capitale proprio.

Il prezzo di questa bifamiliare è stupefacente, il costo effettivo per due appartamenti è di 950'000 franchi.

Facciamo un po’ di conti.

In questo caso la banca ti chiederà 190'000 franchi, che equivale al 20% di 950'000 franchi.

Se siete una coppia di lavoratori e guadagnate almeno 80'000 franchi all’anno a testa probabilmente avete dei risparmi e una cassa pensione in cui avete versato ogni anno una buona somma che oggi potreste riutilizzare.

1. Quindi potreste utilizzare come “mezzi propri” 100'000 franchi della CASSA PENSIONE;

2. Investire 90'000 franchi dei vostri risparmi per accedere al credito bancario per l’acquisto dei due appartamenti.

Appena eseguito il rogito possiamo trovare per voi un inquilino, grazie al nostro SISTEMA UNICO che ci permette di affittare la maggior parta degli appartamenti che ci vengono affidati (vedi QUI le testimonianze) per l’appartamento al piano terra.

Secondo una nostra analisi, in quella zona un 4.5 locali con giardino può essere locato a 1'600 franchi al mese.

QUANTO COSTERÀ IL CREDITO OGNI MESE PER L’INTERA CASA?

Il nostro consulente finanziario ha stabilito che l’intera spesa MENSILE per entrambi gli appartamenti sarà di 1'300 franchi al mese, tra ipoteca ed ammortamento, con tasso 0,9% fisso per 10 anni. Se hai richiesto una consulenza alla tua banca per un’operazione simile e ti hanno detto che sarebbe costata di più, ti invito a contattarci per accedere ad una CONSULENZA COMPLETAMENTE GRATUITA con il nostro consulente.

Questo è il periodo perfetto in cui acquistare casa e firmare accordi a lungo termine con le banche, negli ultimi mesi lo abbiamo visto giostrare i numeri con maestria fino a far ottenere attici a 500 franchi al mese ai nostri clienti.

LA SOTTRAZIONE MIRACOLOSA CHE SALVERÀ IL TUO STIPENDIO E TI FARÀ RISPARMIARE I COSTI ABITATIVI PER UNA VITA.

Io ti consiglio di andare a vivere nell’appartamento al primo piano, quello con la piscina.

Quindi avrai un introito di 1'600 franchi al mese dell’affitto che il tuo inquilino verserà puntualmente all’inizio di ogni mese ed un costo di 1'300 franchi al mese per 15 anni.

1'600 – 1'300 = 300 franchi al mese di guadagno.

Potrai pagarci le spese, potrai risparmiarli o ammortizzare il debito con la banca.

Una volta raggiunto il 33% del valore dell’immobile, cioè quando avrai ripagato 313'500 franchi, per legge potrai SMETTERE di ammortizzare il debito e potrai semplicemente pagare gli interessi ipotecari.

A questo punto non VIVRAI SEMPLICEMENTE GRATIS NELLA TUA CASA CON PISCINA ma GUADAGNERAI anche.

UNA SEMPLICE STRATEGIA PUÒ CAMBIARE PER SEMPRE LA VITA DI UNA PERSONA.

Molte famiglie vivono con il terrore di perdere il lavoro o i risparmi di una vita perché non potrebbero permettersi di continuare a pagare il debito alla banca e sono spaventati all’idea di un pignoramento.

Questi piccoli investimenti immobiliari per privati sono partite a scacchi con una probabilità di vincita del 90% che capitano poche volte nella vita ma che possono cambiare il futuro di una famiglia per sempre.

Immagina come sarebbe vivere da ora in avanti senza i costi abitativi, SENZA PAGARE L’AFFITTO e senza la paura di ritrovarsi in debito con una banca.

Due appartamenti, di cui uno con piscina e l’altro con Giardino a 950'000 franchi abbassano addirittura il rischio di restare, come capita, con una casa invenduta per anni e con il peso del debito con la banca.

VUOI SAPERE PERCHÉ È UN AFFARE A CUI NON PUOI RINUNCIARE?

Perché la stessa banca ha valutato questa casa a 1'200'000 franchi e posso dimostrartelo con la perizia che in questo momento stringo tra le dita.

IL MOTIVO PER CUI LA NOSTRA CLIENTE VUOLE VENDERE A 950'000 FRANCHI È PRIVATO e consiglio chiunque di non toccare l’argomento PRIMA CHE CI RIPENSI.

È GIUNTO IL MOMENTO, nel prossimo link troverai la descrizione di entrambi gli appartamenti, le foto e i VIDEO. Dedica 15 minuti della tua vita a questo annuncio per scoprire se davvero fa per te, se mentre leggi le mie parole senti quel brivido simile ad un’attrazione magnetica nei confronti di questa Bifamiliare allora togliti il dubbio e CHIAMACI SUBITO al +41 91 921 24 28 o al +47 78 404 56 75.

