Come realizzare un podcast che attiri e coinvolga i tuoi potenziali clienti

Che cos’è un podcast?

Il podcast è una trasmissione audio, di natura episodica, da ascoltare in streaming o anche scaricare sul proprio dispositivo mobile o computer / laptop. Oggigiorno, molte testate giornalistiche e aziende stanno adottando questo formato comunicativo rispettivamente per veicolare i propri contenuti agli utenti e per raccontare i valori di un particolare brand.

Noi, qui su Target, abbiamo scelto di parlarne meglio con Fabio Bruno, nostro collaboratore nonché fondatore di Start Me Up, un podcast in lingua italiana.

Come si costruisce un Podcast, tecnicamente parlando?

«Innanzitutto, bisogna avere in mente un obiettivo, definire il proprio target e in base a questo decidere l'argomento, lo stile e il linguaggio da utilizzare. Successivamente, bisogna decidere la tipologia di podcast: io, ad esempio, punto sul format dell’intervista per centralizzare la figura del mio ospite. Inoltre, è importante l'uso di una sigla di apertura, e in generale di musica e suoni esterni che facciano da cornice alla voce dell'intervistato. Inoltre, butto giù una lista / scaletta in cui tengo a mente cosa succede minuto per minuto, per non tralasciare niente».

Quali tipi di aziende o professionisti possono usare dei Podcast con successo, perché e per raggiungere quali obiettivi?

«I podcast possono rivelarsi uno strumento ideale per ogni professionista e impresa che abbia voglia di raccontare il suo mestiere a una nicchia di pubblico. Consiglio di non puntare solo su un prodotto, quindi meglio spaziare se si vuole creare una strategia di comunicazione ampia: il podcast, del resto, si incastra perfettamente nella routine delle persone come mezzo di approfondimento. L'obiettivo principe, quindi, è la fidelizzazione del cliente raccontando aspetti di ciò che facciamo. Bisogna essere in grado di farlo in un arco temporale massimo di 20 minuti, per mantenere alto il livello di attenzione».

Come va strutturato un Podcast per attirare l'attenzione degli ascoltatori?

«È indispensabile lavorare sul montaggio delle singole parti. Le cose più interessanti si mettono all'inizio e, durante il racconto, bisogna usare i ganci o colpi di scena, lasciando in sospeso un discorso e poi riprendendolo in un secondo momento: così facendo, l'utente viene incuriosito e spinto ad ascoltare. Un altro accorgimento fondamentale è la discontinuità della voce - intesa come un cambio di tono della stessa, utilizzando anche stacchi musicali - per creare una sorta di demarcazione tra un argomento e un altro. Ovviamente, il contenuto deve essere interessante e serve adottare uno stile unico e personale».

Ci sono dei casi o degli esempi di Podcast aziendali o di promozione d'impresa che ci consigli di ascoltare, per capire nella pratica come e perché realizzarne uno?

«Molto utili, come esempi di branded podcast, sono Milano, Europa e Prime Svolte».

Quali canali possiamo utilizzare per espandere la notorietà dei nostri Podcast presso il target che scegliamo e incrementarne gli ascolti?

«Possiamo usare molti strumenti, soprattutto online, ma, in generale, le persone ascoltano i podcast perché conoscono l'autore. La cosa più importante è fare una ricerca di mercato con l’obiettivo di osservare cosa fanno i tuoi competitors, come ti puoi differenziare da loro e soprattutto con quale argomento. Il podcast non è uno spot pubblicitario e, soprattutto, va introdotto facendo emergere chiaramente, sui mezzi di promozione, il problema o la questione: è questo che porta l'utente a cercarti e di conseguenza ad ascoltarti».

Sempre più aziende utilizzano i podcast come canale utile ad accrescere i livelli di empatia e fiducia tra brand e target di riferimento. Uno strumento che si contraddistingue per praticità ed essenzialità: è mobile friendly, accessibile a tutti e in ogni momento, semplice ed economico da realizzare (bastano un microfono e delle cuffie) e manifesta grandi potenzialità per la sua capacità di coinvolgere, emozionare e fidelizzare.

