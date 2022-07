Vendere online è facile? Nient’affatto: ecco come decidere se farlo e come avere successo

Per i canali social, ça va sans dire, dipende sempre dal tipo di prodotto, ma non se ne può prescindere, anche nel caso del B2B. Un esempio, per chiarire: se sono un brand di sport, molto probabilmente mi converrà investire più in influencer (oggi direi Instagram e TikTok) rispetto a uno store online di attrezzatura per lavoratori; tuttavia anche in questo caso, molto probabilmente, potrò sfruttare la piattaforma per ads di Meta per andare a contattare tutti i business (chi non ha una pagina su FB?!) potenzialmente interessati all’acquisto di attrezzatura di lavoro per i propri dipendenti.