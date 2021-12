Catturare l'attenzione in soli 6 secondi: alla scoperta delle Bumper Ads

Che cosa sono le Bumper Ads?

Quante volte vi è capitato di essere in procinto di visualizzare un video su YouTube e di restare improvvisamente folgorati da una brevissima, ma accattivante, inserzione pubblicitaria? A noi tante. E no, non rappresentiamo un’eccezione, né siamo vittime di uno strano sortilegio. Si tratta, semplicemente, dell'effetto delle cosiddette bumper ads: micro-spot pubblicitari non "skippabili", quindi non ignorabili, eventualmente, dall'utente che intenda procedere con la visione del video prescelto.

Cosa le rende un efficace strumento pubblicitario?

La durata limitata del messaggio promozionale e l'impossibilità - da parte dell'utente - di ignorarlo, sono alcune delle peculiarità che rendono le Bumper Ads un efficace strumento di advertising: se sfruttato correttamente, questo format consente agli inserzionisti di catturare l'attenzione del target di riferimento e di incrementare la notorietà di un brand in soli 6 secondi. Non solo: dovendo ottimizzare al massimo il breve tempo a disposizione, va da sé che le immagini e il testo da trasmettere siano scelti accuratamente e che il brand veicoli il messaggio in modo chiaro ed incisivo per godere dell'attenzione e dell'interesse dell'utente.

Altri vantaggi considerevoli offerti agli inserzionisti dalle Bumper Ads riguardano la compatibilità con diversi dispositivi di fruizione (smartphone, tablet, pc, smart tv) e la loro versatilità. Le offerte sono impostate in base al CPM (costo per mille impressioni), una metrica che certifica l’importo speso dagli inserzionisti ogni Mille Visualizzazioni/Impressioni.

Come realizzare delle Bumper Ads efficaci su YouTube?

1) Focalizzarsi su un unico obiettivo facilmente raggiungibile

É necessario sfruttare al massimo i pochi secondi a disposizione e incanalare tutta la propria creatività in un messaggio che comunichi gli obiettivi in maniera univoca, diretta e persuasiva.

2) Pianificare. Senza sosta.

Un’inserzione di successo non può prescindere da una corretta pianificazione: target, contesto e fattore tempo sono la vera bussola. Solo così riuscirete a filtrare le informazioni giuste per stimolare la curiosità degli utenti e comunicare il valore del vostro brand.

3) Collaborare con influencer e micro-influencer

Si tratta di una strategia vincente nell'ottica di incremento della brand awareness, la consapevolezza dell’esistenza e dell’identità del marchio agli occhi del nostro pubblico obiettivo. Che parte, fondamentalmente, da un presupposto: considerata l'autorevolezza riconosciuta dalle community di riferimento, influencer e micro-influencer sono in grado di stimolare la curiosità del pubblico, al punto da generare conversioni effettive.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.