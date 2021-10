Postare su Instagram da pc: ora (finalmente) sarà possibile per tutti

Era attesa da molto, era nell’aria dallo scorso giugno e ora, finalmente, è realtà. Instagram consegna ai suoi utenti una funzione che migliorerà l’esperienza di pubblicazione di contenuti sulla piattaforma di comunicazione visiva per eccellenza. Ci riferiamo al desktop posting, implementato da qualche giorno per garantire – ed era ora - la possibilità a tutti gli account di condividere foto e video dalla versione desktop della piattaforma.

Da utenti passivi a veri prosumer

Una manna dal cielo, e non solo per chi lavora nel social media marketing. Perché anche chi utilizza Instagram solo per consumare e produrre contenuti dal proprio profilo nei suoi momenti di svago, apprezzerà la novità. Che in effetti era già stata annunciata, appunto, con l’ottica di rispondere ad un’esigenza evidente, espressa qualche mese fa da un portavoce dell’azienda: «Sappiamo che molte persone accedono a Instagram dal proprio computer. Per migliorare questa esperienza, stiamo testando la possibilità di creare un post feed con il loro browser desktop». Già, perché fino a quel momento gli utenti che si connettevano dai propri PC potevano vivere sulla piattaforma un’esperienza prettamente passiva del flusso di comunicazione: guardare post, stories, reels. Guardare, non creare. Il prosumer, forzando un po’ il concetto, nella versione desk di Instagram era un prosumer a metà: consumatore sempre, produttore di elementi comunicativi mai.

Basta espedienti: i professionisti dei social media ringraziano

I social media manager, inoltre, adesso avranno la possibilità di centralizzare ulteriormente la loro attività su Instagram. Doverosa precisazione: a onor del vero, gli addetti ai lavori conoscevano alcuni espedienti che permettevano, anche in passato, di bypassare il problema: utilizzando tool esterni (anche a pagamento), poi adottando Creator Studio, o aprendo - per citare il metodo più diffuso - il pannello degli strumenti destinati agli sviluppatori e passando alla visualizzazione per mobile. Questa procedura, in sostanza, permetteva di visualizzare da desk una versione molto simile a quella dell’app per cellulari, ma soprattutto indicava alla piattaforma che l’utente era connesso da un dispositivo. Ergo: poteva, anche se da pc, pubblicare contenuti. Ora tutto ciò non sarà più necessario. E noi, che per i nostri su Instagram produciamo quotidianamente molti contenuti, non possiamo che apprezzare questa evoluzione.

Tutto quello che (ancora) non si potrà fare dalla versione desk di Instagram

Adesso, quindi, il processo di pubblicazione su Instagram raggiunge un importante upgrade. Ma ancora, volendo essere pignoli, mancano alcune funzioni chiave: poter pubblicare, da desk, stories o reels, ad esempio, nonché – fondamentale – poter programmare le pubblicazioni. I formati menzionati sono divenuti sempre più centrali nella user experience e nel flusso lavorativo di chi ha piena consapevolezza, come noi, che Instagram, insieme a Facebook e WhatsApp è un ecosistema social irrinunciabile per migliorare la presenza online di aziende, brand e professionisti.

Trend e prospettive di Instagram desktop

Sin dalle sue origini e per molti anni, gli sviluppatori avevano concentrato le proprie energie sulla versione mobile, chiaramente in risposta alle tendenze di utilizzo degli utenti sempre più marcatamente dirottate verso la navigazione da smartphone. Nel tempo, però, si evince un processo che tende a riequilibrare le possibilità, strizzando l’occhio anche alle connessioni da pc. Già nel 2017 era stata aggiunta la funzione che permetteva agli utenti di visualizzare le stories dai computer. Più avanti, inoltre, era stata implementata la messaggistica diretta da desktop. Un trend è chiaro, peraltro rafforzato dai dati estrapolati nel corso della pandemia, che hanno certificato un aumento di connessioni a IG dai computer. Ultima, e non esattamente secondaria, annotazione: lo sdoppiamento delle possibilità di connessione con una (quasi) parità di strumenti di pubblicazione a disposizione - come hanno spiegato fonti aziendali - aumenta il tempo trascorso dagli utenti sulla piattaforma. E, logicamente, questo è il parametro principe su cui ogni azienda proprietaria di social network costruisce e innova la propria strategia di sviluppo.

In qualità di addetti ai lavori, la versatilità di questi strumenti ci appassiona e ci spinge a trovarne applicazioni sempre nuove ed efficaci: contattaci per una consulenza gratuita e ti seguiremo nell’individuare, anche tramite l’utilizzo di Instagram, la strategia migliore per far crescere il tuo business grazie al web.



Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.