Luce naturale per l'arredamento: benessere, valorizzazione spazi, risparmio energetico

Quella naturale, perfetta per rendere una casa raggiante e aumentare il senso di benessere di chi la vive: la luce del sole, che influenza l’umore e rende le giornate meno stressanti e più produttive.

Non è facile, però, riuscire a regalare alla nostra casa un’illuminazione solo naturale. Possibile, però, trovare i giusti accorgimenti per sfruttarla al massimo, così da ottenere sia un ambiente accogliente che un importante risparmio energetico.

L’utilizzo della luce naturale – ce ne accorgeremo – è utilissimo per enfatizzare i punti di forza della nostra casa e cambiare la percezione degli spazi.

Grazie ad alcuni utili consigli, allora, potremo scegliere il giusto metodo di arredamento per sfruttarla al meglio.

Affidarsi ai progressi dell’illuminotecnica ci farà conoscere l’altissima efficienza energetica dei nuovi modelli di finestre, capaci di ridurre l’utilizzo della luce artificiale oltre a eliminare la dispersione di calore durante l’inverno, ed evitare il rialzo eccessivo della temperatura nella bella stagione.

Per chi tra noi sta affrontando la progettazione di una nuova abitazione il consiglio più importante è quello sul posizionamento delle finestre: sud-est o sud-ovest per una luce solare presente tutti i mesi dell’anno. Posizionate verso nord, invece, per un’illuminazione uniforme.

Chi non può deciderlo, invece, può usare:

Pareti riflettenti , grazie all’utilizzo di specchi, vetrate, cristalli e materiali plastici capaci di propagare e amplificare la luce naturale in tutta la stanza.

, grazie all’utilizzo di specchi, vetrate, cristalli e materiali plastici capaci di propagare e amplificare la luce naturale in tutta la stanza. L’arredo. Mobili di colore chiaro come il bianco e tutte le sue tonalità, evitando componenti troppi grandi che diventano una barriera per i raggi solari.

Se siete in cerca di interventi pratici per sfruttare al massimo la forza della luce naturale per la vostra casa, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che, dal 1982, con competenza e professionalità, si occupa di arredamento, vendita e posa finestre e serramenti, e mobili in legno. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino