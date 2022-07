La biomeccanica del movimento

Cosa significa biomeccanica?

L'analisi della meccanica del movimento umano viene denominata biomeccanica. La biomeccanica è la scienza che spiega come e perché il corpo umano si muove in un determinato modo. Ciò comprende l'interazione tra chi esegue l'esercizio, l'attrezzatura usata e l'ambiente. La biomeccanica, in altri termini, è la scienza che studia il movimento del corpo umano quando è sollecitato da stimoli interni ed esterni in situazioni statiche o dinamiche. Per fare questo utilizza le leggi della fisica e trova applicazione nello sport e nell’attività fisica perché aiuta a migliorare le prestazioni ottenibili dagli atleti. A livello medico ed in presenza di patologie viene utilizzata per studiare le cause di lesioni caratteristiche di specifiche attività sportive, attività lavorative e di situazioni critiche di forte stress fisico (tipo incidenti su diversi macchinari). La biomeccanica rimane in strettissima collaborazione in campo medico ortopedico anche per la creazione di protesi perché sempre correlate al movimento del corpo umano. Una curiosità è che lo studio della biomeccanica si applica anche a livello industriale per migliorare gli schemi di lavoro dove uomo e macchina devono interagire per ottimizzare le funzioni dell’organismo umano, non incorrere in infortuni, ed agevolare la produttività.

Di base quindi lo studio e l’applicazione della biomeccanica ha lo scopo di effettuare un’analisi dettagliata del movimento umano (di qualunque natura sia) per evitare traumi e lesioni.