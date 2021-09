AQUA GAG: tonifica e scolpisci addominali, gambe e glutei

Quanti di noi vorrebbero migliorare il tono muscolare di gambe, addominali e glutei senza rinunciare al piacere di una lezione in acqua?

Bene! Ora è possibile con la novità AQUA GAG CIRCUIT proposta da A-CLUB nel ricchissimo palinsesto corsi disponibile dal 06 settembre.

Cos’e AQUA GAG CIRCUIT?

È un allenamento a circuito della durata di 45 minuti durante i quali vengono proposti esercizi mirati per la tonificazione di gambe, addominali e glutei a ritmo di musica e sfruttando i benefici dell’ambiente acquatico: galleggiamento, quindi minor carico a livello articolare e tendineo, e massaggio cutaneo a seguito dei continui movimenti che favoriscono l’aumento della circolazione sanguigna svolgendo quindi un’azione drenante e rimodellante, avendo come risultato una silhouette più asciutta e tonica.

Che attrezzi si utilizzano?

Gli attrezzi utilizzati durante questo allenamento sono tre: Aquabike, Aquatreadmill e la novità di quest'anno Aquajump; tutti e tre sono specifici per sviluppare la muscolatura di arti inferiori, glutei e addominali.

Si formeranno quindi tre gruppi di lavoro ognuno dei quali eseguirà un determinato esercizio in funzione dell’attrezzo che sta utilizzando. I movimenti che si possono effettuare su ogni singolo attrezzo sono svariati e vengono scelti in base al livello di allenamento del gruppo e in base all’obiettivo da raggiungere. L’intensità della lezione è medio/alta per riuscire a stimolare a sufficienza la muscolatura coinvolta così come l’apparato cardio circolatorio. I tempi per i cambi di postazione e gli esercizi da eseguire sono prestabiliti e scelti ad hoc in modo tale da allenare in modo specifico ed alternato la muscolatura di gambe, addome e glutei, ciò rende la lezione dinamica, piacevole, divertente ma soprattutto funzionale.

Ma vediamo nello specifico le caratteristiche degli attrezzi.

Aquajump

Attrezzo innovativo e divertente per le lezioni in acqua. Si tratta di un trampolino elastico appositamente studiato nella forma e nei materiali per essere adatto all’ambiente acquatico. Grazie a delle ventose poste sui piedini del jump esso si fissa al fondo della piscina e questo permette di sfruttare al massimo ed in tutta sicurezza le sue proprietà elastiche.

I movimenti che si possono eseguire sono molti e tutti dinamici, tra cui corsa, balzi, spinte, ma sono solo degli esempi, le combinazioni di movimenti sono infinite e caratterizzate dalla dinamicità il che permette, in combinazione con gli altri attrezzi del circuito, di bruciare molte calorie oltre che svolgere in azione di condizionamento muscolare a livello degli arti inferiori, dei glutei e degli addominali. A questo si aggiunge la sicurezza del lavoro in acqua, il corpo essendo immerso è in ambiente microgravitario quindi le sollecitazioni muscolo-tendinee e articolari sono ridotte al minimo, in più l’acqua da una parte sostiene il corpo durante le spinte evitando sbilanciamenti o cadute, dall’altra diventa un carico da spostare incrementando così l’intensità dello sforzo muscolare e cardiaco.

La muscolatura maggiormente sollecitata e quella degli arti inferiori, dei glutei e dell’addome, motivo per cui è stato inserito in questo tipo di circuito e, insieme ai continui spostamenti dell’acqua durante i salti che creano vortici, la parte inferiore del corpo riceve costantemente un massaggio linfodrenante, riducendo l’inestetismo della cute cosiddetto “effetto a buccia d’arancia”.

Aquabike

È una Bike studiata appositamente per essere utilizzata in acqua. Nello specifico A-Club utilizza un’innovativa Aqua Bike dotata di maxi-rotore a resistenza idrodinamica progressiva che assicura un efficiente controllo dello sforzo e del ritmo della pedalata inoltre, questo particolare rotore ad elica genera dei vortici in acqua che favoriscono il massaggio sulle gambe aumentando il drenaggio dei liquidi in eccesso. Grazie al cambio modulare a quattro marce si ha un maggior controllo sulla frequenza di pedalata e di conseguenza sulla distribuzione dei vari carichi di allenamento.

Questo attrezzo è estremamente efficace per tonificare i muscoli degli arti inferiori e dei glutei, nonché della muscolatura addominale per il controllo costante della postura durante i vari esercizi.

Aquatreadmill

L’acqua Treadmill è un tapis roulant meccanico, dotato di un nastro che scorre su dei rulli durante la spinta. I movimenti che si possono effettuare sono la camminata e la corsa e tutte le loro varianti, per esempio corsa skip, corsa calciata, camminata ampia o camminata con passo incrociato.

Il tappeto è dotato inoltre di una barra di appoggio dove potersi tenere con le mani in modo tale da poter garantire l’equilibrio corporeo e allo stesso tempo contrastare con le braccia la forza di spinta delle gambe.

I muscoli coinvolti sono quelli della catena cinetica della camminata quindi polpacci, quadricipite, ischio crurali, glutei, addominali e lombari.

Non ci sono rischi di cadute grazie all’acqua che “protegge il corpo” avvolgendolo e garantendo una costante resistenza.

La continuità dei movimenti e la sequenza di esercizi appositamente scelti garantisce un buon tono muscolare migliorando anche la capacità cardiaca.

AQUAGAG CIRCUIT è un allenamento dinamico e divertente ma soprattutto mirato per lo sviluppo muscolare di gambe, addome e glutei ma non solo, la dinamicità dei movimenti e il continuo cambio di attrezzo offre stimoli nuovi ai quali il corpo deve continuamente adattarsi, diventando così anche un allenamento cardio che permette di bruciare dalle 500 alle 800 kcal a lezione. Ciò dipende anche dall’intensità dell’allenamento dato dal ritmo della musica, dalla durata del lavoro di ogni postazione e dal tempo di recupero, che è comunque attivo.

A cura di Marzia Ferrari

Laureata in Scienze Motorie, Istruttore di Nuoto e Acquafitness presso il Centro A-CLUB, Savosa

