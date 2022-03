La festa della donna più esclusiva si festeggia nella SPA

PARADISO - Tiarè, il fiore più piccolo della Polinesia che si trova solo in Oceania, appuntato fra i capelli, ti prende per mano per farti fare un viaggio fantastico tutto l’anno alla Tiarè Estetica Spa a Lugano/Paradiso e, in particolare, per la festa della donna, un viaggio d’amore verso noi stesse dove sentirsi coccolate con le proposte più innovative, e nell’aria uno struggente aroma di gelsomino.

Per scaricare lo stress accumulato mani abili e sicure per accompagnarti nell’antico rito giapponese di Hydrofuro, una immersione in una vasca di acqua calda che genera ossigeno e ozono 03 che favorisce una stimolazione pressoria riattivando la circolazione, abbinato alla cromoterapia, il colore inteso come arte, forma, vita, terapia... colori che sono in grado di influenzare le funzioni dell'organismo, influendo sul sistema metabolico, nervoso ed immunitario, il mondo variopinto dei colori per una terapia volta al trattamento di vari disturbi.

Ed infine, a distanza di più di duemila anni, il concetto delle terme, 4 fasi per Talatepee un impianto che ti invita a fare un percorso termale romano, un vero e proprio rituale millenario che ricorda le Terme dell’antica Roma, l’idea di coniugare il benessere del corpo con quello della mente. Una struttura, quella di Talatepee, che riprende l’idea del percorso benessere rimanendo comodamente in una stanza dove sarà la temperatura stessa a subire i cambiamenti richiesti.

Pacchetti Beauty per la Festa della Donna, una giornata intrigante e naturistica, tante amiche insieme per una giornata intera usufruendo delle offerte create appositamente per l’8 marzo: massaggi al corpo e cure al viso, miele fondente, sapone nero, cure termali, tisane drenanti, miscele di erbe per favorire la riduzione di liquidi, Donne insieme la cui parola d’ordine sia imparare a volersi bene!

A proposito di… Un mix sinuoso di materiali pregiati e armonici che in pochi istanti offuscano la mente dalla routine e lo stress delle giornate lavorative. I prodotti che accompagnano ogni trattamento per la cura del corpo, sono l'espressione dell'eccellenza. Il fiore Tiarè, simbolo di questa SPA, non è stato nominato casualmente a rappresentare il culto del benessere, ma tutto è stato finemente studiato ad hoc. TIARÈ SPA a Paradiso, non smette di sorprendere, al suo interno, racchiude un'esclusiva oasi dove trovare rifugio per ristabilire un'armonia spirituale, mentale e fisica. Attorno alla vasca ad idromassaggio, atmosfere lontane, antiche pratiche di salute e bellezza tramandate con sapienza da altre culture, rappresentate dalle molteplici fragranze di thé che si possono scegliere e gustare in questa esclusiva oasi.

Team Tiarè Beauty e Spa